V Milijonarju se bo v soboto preizkusil Tomaž Mihelič

Legendarni kviz Milijonar z voditeljem Juretom Godlerjem je na Planetu ob sobotah ob 20. uri, v odgovarjanju na vprašanja pa se najprej preizkusijo prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, nato pa se za dobrodelni namen na vroči stol usede tudi kakšen znan obraz. V prejšnjih sobotah so bili to raper Klemen Klemen, igralec Robert Korošec in pevka Sendi, to soboto bo svoje znanje preizkusil novinar in pevec Tomaž Mihelič-Marlenna.

Foto: Planet TV

"Ogromno različnih projektov sem že izkusil, ampak take treme, kot sem jo imel pred Milijonarjem, pa tudi med njim, v življenju še nisem doživel," je o izkušnji sodelovanja v legendarnem kvizu povedal Tomaž Mihelič in priznal, da so najtežji trenutki, preden se izpiše vprašanje na ekranu: "Takrat trepetajo vsi notranji organi, v želodcu te stiska in potem ko ga vidiš in celo ugotoviš, da morda veš odgovor, pride velika sprostitev. Dokler seveda ne sledi naslednje vprašanje in ugotoviš, da nimaš pojma in si popoln bedak."

Da je odgovarjanje na vprašanja pred občinstvom veliko težje kot doma na kavču, je povsem razumljivo. "Predvsem gre za strah, da ne boš izpadel neumen, saj ljudje strašno neradi pokažemo pred drugimi, da česa ne vemo ali ne znamo. Konec koncev so vprašanja zelo težka in nepredvidljiva," pravi vedno iskreni Tomaž in dodaja, da kljub splošnemu znanju in razgledanosti Milijonar od sodelujočega zahteva veliko natančnost.

Foto: Planet TV

A odgovarjanje je bilo prijetnejše tudi zaradi voditelja Jureta Godlerja, ki tekmovalcem sicer ne pomaga, a Tomaž meni, da je že to, da te ne zavaja ali poskuša zmesti, velika pomoč.

Kako se je zgovorni Tomaž Mihelič odrezal v odgovarjanju na vprašanja v Milijonarju, preverite v soboto, 11. marca, ob 20. uri na Planetu.

Kviz Milijonar lahko na Planetu od zdaj spremljate ob sobotah ob 20. uri. Od ponedeljka do srede ob 20. uri pa lahko svoje sive celice razgibate tudi ob spremljanju kviza Kolo sreče.

