Na male zaslone se je vrnila Njegova temna tvar

Na HBO GO in HBO On Demand si že lahko ogledate prve tri epizode druge sezone serije Njegova temna tvar, nove epizode pa bodo tam na voljo vsak torek. | © 2020 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved.

Na HBO GO in HBO On Demand si že lahko ogledate prve tri epizode druge sezone serije Njegova temna tvar, nove epizode pa bodo tam na voljo vsak torek. | © 2020 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved.

Na programe in storitve HBO je prispela težko pričakovana druga sezona priljubljene serije Njegova temna tvar. Preverite, s čim nam bo ta postregla.

Serija Njegova temna tvar (His Dark Materials) temelji na nagrajeni knjižni trilogiji Philipa Pullmana, ki velja za sodobno znanstveno-fantastično literarno uspešnico, zgodba pa spremlja Lyro (Dafne Keen) – na prvi pogled popolnoma običajno dekle, ki pa jo spremlja neverjeten pogum.

Deček in deklica na begu pred težavno preteklostjo

Druga sezona serije Njegova temna tvar se začne potem, ko je lord Asriel (James McAvoy) odprl prehod v nov svet, medtem ko mu Lyra, pretresena po smrti najboljšega prijatelja, sledi v neznano.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Lyra v skrivnostnem zapuščenem mestu sreča Willa (Amir Wilson) – dečka iz njenega sveta, ki, tako kot ona, beži pred težavno preteklostjo.

Lyra in Will odkrijeta, da sta njuni usodi tesno povezani, na svoji skupni poti pa naletita na številne težave in okrog njiju začne divjati vojna. Medtem gospa Coulter (Ruth Wilson) vztrajno išče Lyro, saj je odločena, da jo bo za vsako ceno pripeljala nazaj domov.

Premiera druge sezone serije Njegova temna tvar: v torek, 17. novembra, ob 20. uri na HBO.* Na HBO GO in HBO On Demand si že lahko ogledate prve tri epizode druge sezone serije Njegova temna tvar, nove epizode pa bodo tam na voljo vsak torek.

Napovednik druge sezone serije Njegova temna tvar:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235