Filmi, ki stavijo na igre na srečo

V tokratnih TV-priporočilih vam predstavljamo trinajst celovečercev s hazardersko tematiko. Ti vas ne bodo opeharili, temveč vas bodo razvedrili in vam pokazali, da je sreča pogosto opoteča.

Lov na srečo (The Cooler, 2003)

William H. Macy v tem odličnem filmu upodablja moškega, ki obiskovalcem igralnice prinaša nesrečo, dokler se ne zaljubi v lepo natakarico (Maria Bello), njegovo srečo pa ogrožata sin iz propadlega zakona in vodja lasvegaške igralnice (Alec Baldwin). • V ponedeljek, 8. 3., ob 0.30 na Kino.*

Kazino (Casino, 1995)

Robert DeNiro, Sharon Stone in Joe Pesci v kriminalni sagi Martina Scorseseja o značajsko različnih prijateljih, ki v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja poskušata nadzorovati svetovno prestolnico zabave. • V petek, 12. 3., ob 23.25 na CineStar TV Premiere 1.*

Oceanovih 11 (Ocean's Eleven, 2002)

Karizmatičen tat Danny Ocean (George Clooney) po izpustitvi iz zapora sestavi načrt – izvesti najbolj prefinjen in zapleten rop igralnic v zgodovini –, za svojo nalogo pa v eni noči zbere enajst specialistov. V filmu Stevena Soderbergha igrajo še Brad Pitt, Julia Roberts, Casey Affleck, Don Cheadle, Matt Damon in Andy Garcia. • V videoteki DKino.

Kvartopirec (The Gambler, 2014)

Jim Bennett (Mark Wahlberg), profesor angleškega jezika in obsesivni kockar, si zaradi dolgov, ki si jih je nakopal z igrami na srečo, izposodi denar od nevarnega kriminalca, kot varščino pa zastavi vse, kar ima – svoje življenje. • V ponedeljek, 8. 3., ob 17.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nespodobno povabilo (Indecent Proposal, 2014)

Obubožana zakonca David in Diana (Woody Harrelson in Demi Moore) preizkušata srečo v Las Vegasu. Ko izgubita vse, jima skrivnosten bogataš (Robert Redford) ponudi milijon dolarjev za eno noč z Diano. • V soboto, 13. 3., ob 4.05 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kletna ruleta (The House, 2017)

Amy Poehler in Will Ferrell v komediji Andrewa Jaya Cohena upodabljata zakonca, ki v prijateljevi predmestni hiši odpreta nezakonito igralnico, da bi lahko svoji hčerki plačala univerzitetni študij. • V videoteki DKino.

Pljuni in jo stisni (Snatch, 2000)

Brezkompromisni organizatorji boksarskih dvobojev, nasilni lastniki stavnic, ruski gangster, nesposobna roparja in judovski draguljarji se v kriminalnem londonskem podzemlju znajdejo v boju za ukraden diamant. Film z zvezdniško igralsko zasedbo je režiral Guy Ritchie. • V ponedeljek, 15. 3., ob 23.10 na FOX Movies.*

Pokerski obračun (The Grand, 2007)

V tej improvizirani komediji igralci na čelu z Woodyjem Harrelsonom upodabljajo like, ki tekmujejo na resničnem mednarodnem turnirju v pokru. Scenarij je štel samo 29 strani, pri vseh drugih dialogih so igralci improvizirali. • V četrtek, 11. 3., ob 10.20 na Kino.*

Prekrokana noč (The Hangover, 2009)

Odbita komedija Todda Phillipsa o fantovskem druženju v Las Vegasu, ki se sprevrže v divjo in nepozabno zabavo. Film, v katerem so glavne vloge odigrali Bradley Cooper, Ed Helms in Zach Galifianakis, je prejel zlati globus za najboljšo komedijo. • V videoteki DKino.

Smrtni poker (Cold Deck, 2015)

Ko propadli in zadolženi igralec pokra doseže najnižjo točko v svojem življenju, prepriča svojega najboljšega prijatelja, da oropata bogate poslovneže na skrivnem turnirju pokra. • V ponedeljek, 8. 3., ob 4.15 na Kino.*

Genij in hazarder (HairBrained, 2013)

Štirinajstletni genij na kolidžu spozna 41-letnega bruca in hazarderja v življenjski krizi, ki se je odločil vpisati na kolidž in začeti znova. Čeprav sta si povsem različna, se Eli in Leo spoprijateljita ter poskušata z združenimi močmi spremeniti svoji življenji. • V soboto, 13. 3., ob 14.55 na CineStar TV 2.*

Hazarderja (Mississippi Grind, 2015)

Kritiško hvaljena drama z Ryanom Reynoldsom in Benom Mendelsohnom v vlogah kvartopircev, ki na potovanju do legendarnega tekmovanja v pokru stketa pristno prijateljsko vez. • V videoteki DKino.

Casino Royale (2006)

Mednarodni bankir Le Chiffre prireja veliki turnir pokra, kar pa je le maska za sponzoriranje teroristov. Bond ga pri tem namerava ustaviti, a se še ne zaveda, kakšne karte Le Chiffre skriva v rokavu. Enaindvajseti film o Jamesu Bondu in prvi, v katerem je naslovnega junaka upodobil Daniel Craig. • Na HBO OD/GO.

Napovednik filma Kazino:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA CineStar TV 1 223 DA CineStar TV Premiere 1 225 DA