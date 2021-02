Najnovejši sezoni priljubljenih serij o ljudeh, ki rešujejo življenja

Na programu FOX Life ne spreglejte četrte sezone serije Postaja 19 in sedemnajste sezone serije Talenti v belem.

Postaja 19. (Station 19) – 4. sezona

Postaja 19 govori o skupini pogumnih seattelskih gasilcev, ki tvegajo svoje življenje za varnost drugih.

Serija, pri snemanju katere so sodelovali izvršni producenti TV-uspešnic Talenti v belem, Škandal in Kako se izmazati z umorom, vas bo popeljala v zahteven, tvegan in včasih zelo žalosten svet pogumnih gasilcev, ki bodo za druge pripravljeni storiti vse.

Na sporedu od 11. februarja vsak četrtek ob 21. uri na programu FOX Life.

Talenti v belem (Grey's Anatomy) – 17. sezona

Medicinska drama spremlja Meredith Grey in skupino zdravnikov v bolnišnici Grey Sloan Memorial.

Zdravniško osebje se tu vsak dan spopada z življenjsko pomembnimi odločitvami. Zaposleni se med seboj podpirajo, včasih pa postanejo celo več kot samo prijatelji. Skupaj odkrivajo, da niti medicina niti razmerja niso samo črna in bela.

Na sporedu od 11. februarja vsak četrtek ob 22. uri na programu FOX Life.