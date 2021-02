Priporočila za romantičen konec tedna

Ta nora ljubezen (Crazy, Stupid, Love., 2011)

Zvezdniška igralska zasedba (Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Marisa Tomei, Kevin Bacon) v hvaljeni romantični komediji o moškem srednjih let, ki se ob pomoči osvajalca ženskih src znova preizkusi v dvorjenju. • V nedeljo, 14. 2., ob 13. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ljubezen je čudna reč (Love Is Strange, 2014)

John Lithgow in Alfred Molina blestita kot newyorški gejevski par, ki se po 39 letih skupnega življenja poroči, vendar kmalu trči ob družbene predsodke. Ob številnih težavah začneta nekdaj nerazdružljivi duši dvomiti o obstoju svoje zveze. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Dol z ljubeznijo (Down with Love, 2003)

Barbara Novak (Renée Zellweger) je uspešna avtorica knjig za samopomoč, Catcher Block (Ewan McGregor) pa vase zagledani novinar in ženskar, ki želi Barbari pokazati, da si tudi ona želi tisto, kar hoče vsaka ženska – ljubezen in poroko. • V ponedeljek, 8. 2., ob 2.45 na TV 1000.*

Rimu z ljubeznijo (To Rome with Love, 2012)

Zvezdniška igralska zasedba v kalejdoskopski komediji Woodyja Allena, ki se odvije v enem najbolj očarljivih in romantičnih evropskih mest. V filmu poleg Allena igrajo še Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz, Jesse Eisenberg in Elliot Page. • V videoteki DKino.

Z ljubeznijo, Simon (Love, Simon, 2018)

Ganljiva zgodba o najstniku, ki se mora sprijazniti s svojo spolno usmerjenostjo in odkriti identiteto anonimne simpatije s spleta. Prva najstniška romanca o gejevskem protagonistu, ki jo je produciral kateri od večjih hollywoodskih studiev, je požela navdušene pohvale tako kritikov kot gledalcev. • V petek, 5. 2., ob 16. uri na Cinemax.* │ Tudi v videoteki DKino.

Dva tedna za ljubezen (Two Weeks Notice, 2002)

Milijonar in nepremičninski podjetnik (Hugh Grant) rad najema privlačne odvetnice, s katerimi se potem zapleta v razburljive posteljne avanture, nekega dne pa njegov brat od njega zahteva, da se zresni in najame sposobno odvetnico (Sandra Bullock) … • V soboto, 13. 2., ob 21.50 na POP TV.*

Svobodna ljubezen (Freeheld, 2015)

Ko odlikovani policistki iz New Jerseyja Laurel (Julianne Moore) diagnosticirajo neozdravljivega raka, se mora ta boriti za zapuščinsko pravico svoje partnerice Stacie (Elliot Page), pri čemer ji pomagata okoreli detektiv in politični aktivist. Film temelji na resničnih dogodkih. • V videoteki DKino.

Moč ljubezni (Like Crazy, 2011)

Britanka Anna (Felicity Jones) se med študijem v ZDA zaljubi v svojega ameriškega sošolca Jacoba (Anton Yelchin). Skupaj se podata na usodno ljubezensko pot, dokler te ne zasenči njena prekoračitev bivanja na podlagi izdanega vizuma. • V četrtek, 11. 2., ob 7.30 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Udar ljubezni (The Love Punch, 2013)

Nekdanja zakonca (igrata ju oskarjevka Emma Thompson in Pierce Brosnan) združita moči, da bi dobila nazaj denar, ki so jima ga ukradli iz pokojninskega sklada. • V nedeljo, 14. 2., ob 15. uri na CineStar TV 1.

Navadna ljubezen (Ordinary Love, 2019)

Dolgoletni zakonski par (Liam Neeson in Lesley Manville) pretrese novica, da je žena zbolela za rakom na dojki. Potek zdravljenja osvetli njun odnos, zakonca pa se spopadata z izzivi in možnostjo njene smrti. • V videoteki DKino.

Ljubezen se zgodi (Love Happens, 2009)

Vdovec, ki je zaradi svoje knjige o žalovanju postal priljubljen guru za samopomoč, se zaljubi v cvetličarko v hotelu, kjer ima seminar, nato pa se zave, da še ni prebolel ženine smrti. Glavni vlogi v tej romantični drami sta odigrala Jennifer Aniston in Aaron Eckhart. • V nedeljo, 14. 2., ob 12.10 na FOX Movies.*

Ljubezen je vse, kar potrebuješ (Love Is All You Need, 2012)

Romantična komedija se odvije med pripravami na poroko v s soncem obsijani italijanski vili sredi limoninega nasada, kamor pripotujeta ženinov oče – osamljeni in čustveno zakrneli vdovec – in nevestina mama – danska frizerka, ki okreva po dolgotrajni bolezni in bolečem razhodu z možem. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Ta nora ljubezen:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA POP TV 4 │ 14 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA CineStar TV 1 223 DA