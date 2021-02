Drzna poslovna goljufija in agent 007 v podobi Daniela Craiga

Predstavljamo vam najbolj zanimive vsebine, ki bodo februarja prispele na programe in storitve HBO – od treh povsem novih serij in dveh novih sezonah uveljavljenih TV-uspešnic do štirih najnovejših filmov o Jamesu Bondu.

SERIJE MESECA

Z oskarjem nagrajen britanski režiser karibskega rodu Steve McQueen (Lakota, Sramota, 12 let suženj) predstavlja antološko serijo, ki spremlja osebne zgodbe pripadnikov karibske skupnosti v Londonu od konca 60. do sredine 80. let prejšnjega stoletja. • Premiera serije: v petek, 5. 2., ob 20. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO si že lahko celotno prvo sezono serije.

Šestega oktobra 1973 je izbruhnila jomkipurska vojna, v kateri so arabske države pod vodstvom Egipta in Sirije s skupno invazijo presenetile in skoraj porazile Izrael. Miniserija v osmih delih je posneta po resničnih dogodkih in prikazuje vojno skozi oči mladih vojščakov. • Premiera serije: v ponedeljek, 8. 2., ob 20. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO si že lahko celotno prvo sezono serije.

Quentin Coldwater se vpiše na Univerzo za magično pedagogiko Brakebills, kjer odkrije, da je fantazijski čarobni svet iz njegovih priljubljenih otroških knjig še kako resničen – in pomeni veliko nevarnost za človeštvo! Serija temelji na izjemno uspešni knjižni zbirki Leva Grossmana. • Premiera nove sezone: v soboto, 13. 2., ob 19.15 na HBO 3.* │ Na HBO OD/GO si že lahko celotno peto sezono serije.

Los Angeles leta 1984. Kriminalna drama se odvija na začetku epidemije kokaina in dramatičnega učinka, ki ga je imela na kulturo tega mesta. Serija spremlja zgodbe različnih likov, katerih življenjske poti se nasilno prepletejo. • Premiera nove sezone: v četrtek, 25. 2., na HBO OD/GO.

Dokumentarna serija prikazuje predrzno poslovno goljufijo v svetu avtomobilizma, v središču katere se je znašla skrivnostna podjetnica Elizabeth Carmichael. Ta se je med naftno krizo v 80. letih prejšnjega stoletja proslavila z energetsko učinkovitim trikolesnim vozilom, izjemnemu vzponu pa je sledil strm padec. • Prve tri epizode serije so že na voljo na HBO OD/GO.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Film predstavi Jamesa Bonda (Daniel Craig), še preden je ta imel "dovoljenje za ubijanje". Ko izvede dva profesionalno izvršena umora, ga direktorica britanske tajne službe M (Judi Dench) pošlje na njegovo prvo nalogo, nasproti pa mu stoji neusmiljen bankir Le Chiffre (Mads Mikkelsen). • Premiera: v nedeljo, 7. 2., ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Ko agenta 007 izda ženska, ki jo je ljubil, se Bond trudi, da najnovejša misija ne bi dobila osebne note. Na njej Bond spozna bojevito in maščevalno lepotico (Olga Kurylenko), ta pa ga privede k Dominicu Greenu (Mathieu Amalric) – neusmiljenemu poslovnežu in pomembnežu skrivnostne organizacije. • Premiera: v nedeljo, 14. 2., ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

James Bond se znajde v novi smrtni nevarnosti, ko poskuša v Istanbulu zaščititi skrivne podatke britanske obveščevalne službe. Misija se izjalovi, Bond je pogrešan, ključni podatki o identiteti agentov pa so razkriti. Grehi iz preteklosti vodijo Bonda tja, kjer se je njegova zgodba začela. • Premiera: v nedeljo, 21. 2., ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Po uničenju poveljstva tajne službe MI6 James Bond prestreže kodirano sporočilo, ki ga po poteh lastne preteklosti vodi v osrčje skrivne organizacije Spectre. • Premiera: v nedeljo, 28. 2., ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Linda (Anne Hathaway) in Paxton (Chiwetel Ejiofor) se po razhodu znajdeta v neprijetnem položaju, ko ju obvezna karantena med epidemijo koronavirusa v Londonu prisili, da znova zaživita pod isto streho. Sostanovalca se počasi znova zbližata, hkrati pa ju premami neponovljiva in dobičkonosna priložnost za tvegano tatvino draguljev. • Film je že na voljo na HBO OD/GO.

Napovednik miniserije Dolina solz:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235