Ptice roparice, čarovnice in baletke, ki potujejo v času

Januarja bodo na programe in storitve HBO prispele nove sezone treh uveljavljenih serij in posebna dela serije Evforija, med novimi vsebinami pa izpostavljamo serijo o Romulu in Remu ter dve odmevni filmski uspešnici – srhljivega Doktorja Sleepa in Ptice roparice na čelu s fantastično Harley Quinn.

SERIJE MESECA

Lena Grisky, ruska princesa in študentka baletne šole pri pariški operi, po nesreči odpotuje v času iz leta 1905 v sedanjost. Hitro se mora prilagoditi razmeram, če želi ohraniti skrivnost in se skriti pred nevarnimi Časovnimi zbiralci. • Premiera prvih dveh epizod nove sezone: v soboto, 2. 1. ob 12.05 na HBO 3.* │ Na HBO OD/GO si že lahko ogledate vse tri sezone serije.

Zgodovinarka in čarovnica Diana Bishop mora razrešiti uganke začaranega rokopisa, pri tem pa ji pomaga skrivnostni vampir Matthew Clairmont. Druga sezona se začne, ko se Matthew in Diana na ulicah elizabetinskega Londona skrivata pred Kongregacijo. Najti morata čarovniškega učitelja, da bi Diani pomagal nadzirati magijo in poiskati izmuzljivo Knjigo življenja. • Celotna druga sezona je na HBO OD/GO na voljo od petka, 8. januarja.

Tri leta po izginitvi uličnega pravičnika in človekoljubnega milijarderja Brucea Wayna se njegova sestrična Kate Kane bori z lastnimi strahovi, ko v opravi Batwoman brani ulice Gothama pred zlomom in se počasi spreminja v simbol upanja. • Premiera druge sezone: v torek, 19. 1., na HBO OD/GO.

Z emmyjem nagrajena dramska serija na programu HBO Evforija se vrača s posebnima deloma. Potem ko jo je na postaji zapustila Jules (Hunter Schafer), prvi del spremlja Rue (Zendaya), ki praznuje božič. • Premiera druge posebne epizode: v ponedeljek, 25. 1. ob 18.55 na HBO.* │ Ta bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Zgodba se odvija v 8. stoletju pred našim štetjem in spremlja Romula ter njegovega brata dvojčka Rema, kakor ju vidijo trije ljudje, zaznamovani s smrtjo, osamljenostjo in nasiljem – Iemos, Wiros in mlada vestalka Ilia. • Premiera prvih dveh epizod serije: v torek, 26. 1. ob 20. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO si že lahko ogledate celotno prvo sezono serije.

FILMSKI USPEŠNICI MESECA

V nadaljevanju kultne grozljivke Izžarevanje – to je po romanu Stephena Kinga režiral Stanley Kubrick – spremljamo poskuse odraslega Dannyja Torrencea (Ewan McGregor), da bi deklico s podobnimi nadnaravnimi sposobnosti, kot jih ima sam, zaščitil pred morilskim kultom. • Premiera: v nedeljo, 3. 1. ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Margot Robbie se je vrnila v vlogi nepredvidljive in nepozabne bivše Jokerjeve priležnice Harley Quinn, v razvedrilni akcijski pustolovščini pa so se ji v boju proti zlobnemu vladarju kriminalnega podzemlja (Ewan McGregor) pridružile še nekatere druge zanimive protijunakinje. • Premiera: v nedeljo, 31. 1. ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Doktor Sleep:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235