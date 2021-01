Avstralski večeri z lovci na jastoge

Program Viasat Explore je namenjen radovednim gledalcem, ki jih zanima raziskovanje vsega novega in nenavadnega. Preverite, katere nove vsebine si boste na njem lahko ogledali januarja.

Avstralski lovci na jastoge (Aussie Lobster Hunters)

Premierno od torka, 5. januarja, ob 21.45. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 11 x 60 min. │ Foto: TCB Media Rights

Tretja sezona prinaša za lovske ekipe največje izzive do zdaj. Medtem ko svet pretresa globalna pandemija, se lovski kapitani borijo za preživetje v njihovem poslu.

Povratnik Brendan Tayler - Squizzy začenja sezono s 150.000 dolarjev nižjim prihodkom, kapitan Jay in njegova nečaka v Zahodni Avstraliji imajo prav tako finančne težave, kapitan čolna Cracker pa si prizadeva izpolniti tisoč kilogramov težko naročilo jastogov za veleprodajo.

Na programu Viasat Explore bodo predvajali tudi tri prav posebne epizode, ki ponujajo vpogled v zakulisje težavnega življenja teh posadk.

Tematski blok: Avstralski večeri

Od ponedeljka, 4. januarja, ob 17.20. │ Foto: DCD Rights

Avstralija – sonce, vročina in čudovita narava. Možje in žene poprimejo za vsak posel in ga tudi uspešno opravijo.

Med drugim ribarijo na nepredvidljivem odprtem morju za najbolj cenjenimi specialitetami, v divjini in v hribih iščejo dragoceno zlato, ter varujejo pokrajino in okolje pred divjimi biki, kar velja za enega najnevarnejših poklicev na svetu.

Gradnja velikanov (Building Giants)

Premierno od srede, 6. januarja, ob 21.45. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 7 x 60 min. │ Foto: Windfall

Kako je možno izkopati največji podzemni železniški sistem pod mestom, ne da bi se zgradbe nad njim pogreznile v zemljo? Kako lahko inženirji zgradijo 48-kilometrski most, ki lahko prenese posledice smrtonosnega tajfuna? Kako inženirji zgradijo ladjo, ki zna razmišljati, pristati in napolniti gorivo brez potrebe po človeški roki?

Ta prelomna serija razkriva izjemne inovacije, ki omogočajo gradnjo super-struktur, ter predstavlja globoke skrivnosti o njihovem delovanju.