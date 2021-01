Začnite leto 2021 z dobrimi filmi

V prvih TV-priporočilih leta 2021 si bomo privoščili kratek skok v bližnjo preteklost in vam predstavili filme, ki so zaznamovalo "prekleto" kinematografsko leto 2020 in si jih že lahko ogledate doma.

Tenet

Masiven, inovativen in do zdaj najambicioznejši akcijski spektakel velikega Christopherja Nolana, slovitega avtorja nepozabnih uspešnic Memento, Vitez teme, Dunkirk, Medzvezdje in Izvor. Četrti najdonosnejši film leta 2020. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Klic divjine (The Call of the Wild)

Oglejte si Harrisona Forda v najnovejši in za vso družino primerni celovečerni upodobitvi istoimenskega pustolovskega romana Jacka Londona o velikem medsebojnem prijateljstvu med psom in človekom. • V nedeljo, 27. 12., ob 6. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kralj Staten Islanda (The King Of Staten Island)

Zvezdnik satirične oddaje Saturday Night Live Pete Davidson je v delno avtobiografski zgodbi pod režijsko taktirko Judda Apatowa (40-letni devičnik, To so 40, Razuzdanka) upodobil zakajenega brezdelneža, ki se mora po smrti svojega očeta premakniti z mrtve točke in podati na pot odraslosti. • V videoteki DKino.

Podli fantje za vedno (Bad Boys for Life)

Will Smith in Martin Lawrence se vračata v vlogah neizprosnih miamijskih detektivov, v tretjem in domnevno zadnjem delu priljubljene akcijske franšize pa se zoperstavita materi in sinu, ki obvladujeta miamijsko mamilarsko podzemlje. Drugi najdonosnejši film leta 2020 za kitajsko zgodovinsko dramo The Eight Hundred. • V četrtek, 13. 12., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Neodvisne (Misbehaviour)

Resnična zgodba o skupini žensk, ki so leta 1970 v Londonu med prireditvijo mis sveta vdrle na oder. V neposrednem televizijskem prenosu tekmovanja, ki ga je spremljalo več kot 100 milijonov gledalcev, so se uprle ponižujočemu patriarhatu in postavile pod vprašaj zahodni ideal lepote. • V videoteki DKino.

Naprej (Onward)

Animirana uspešnica studiev Disney in Pixar je umeščena v fantazijski svet, zgodba pa nam predstavi najstniška brata (glasova sta jima posodila Tom Holland in Chris Pratt), ki se podata na nenavadno dogodivščino, da bi odkrila, ali je še mogoče najti malo čarobnosti tam zunaj. • V soboto, 26. 12., ob 14.55 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bill in Ted se soočita z glasbo (Bill and Ted Face the Music)

V povsem novem (in domnevno zadnjem) delu kultne komične trilogije morata prijatelja Bill (Alex Winter) in Ted (Keanu Reeves) znova odpotovati skozi čas, izpolniti svojo usodo in napisati pesem, ki bo združila človeštvo in ga obvarovala pred uničenjem. • V videoteki DKino.

Ježek Sonic (Sonic The Hedgehog)

Na istoimenski seriji videoiger temelječa akcijska komična pustolovščina o izjemno hitrem modrem ježku, ki mora s pomočjo policista zaustaviti megalomanskega zlobneža v podobi Jima Carreyja. • V sredo, 30. 12., ob 8. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Lov (The Hunt)

Kontroverzna akcijska srhljivka o kabali liberalnih elit, ki za šport lovijo in ubijajo ugrabljene desničarje. Film, ki je zamišljen kot satira globokega političnega razkola med ameriško desnico in levico, je razburil tudi predsednika ZDA Donalda Trumpa. • V videoteki DKino.

En in edini Ivan (The One and Only Ivan)

Gorilji samec Ivan se sprašuje, od kod je prišel in kakšna je v resnici njegova preteklost, ter s pomočjo slonice Ruby načrtuje pobeg iz ujetništva. Disneyjev film prinaša priredbo nagrajene knjige o zelo posebni živali ter nepozabno zgodbo o lepoti in prijateljstvu, moči predstave in pomenu tistega, čemur pravimo dom. • V petek, 8. 1., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

