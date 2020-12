Tenet © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Tenet © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Masiven, inovativen in do zdaj najambicioznejši akcijski spektakel velikega Christopherja Nolana, slovitega avtorja nepozabnih uspešnic Memento, Vitez teme, Dunkirk, Medzvezdje in Izvor.

ZDA, Velika Britanija │ 2020 │ 143 min. │ Akcijski ZF-triler R: Christopher Nolan I: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki IMDb: 7,6/10 │ Rotten Tomatoes: 71 % │ Uporabniki Googla: 88 %

Oborožen z zgolj eno besedo, TENET, se glavni junak zgodbe prebija skozi mračen svet mednarodnega vohunjenja in poda v boj za preživetje našega sveta.

Njegova zapletena in za prihodnost človeštva odločilna misija se dogaja v nečem, kar presega realni prostor in čas. Toda to ni samo potovanje skozi čas. To je inverzija.

"Brezizrazna miselna igra, umsko zahtevna kadenca, brezizrazen razcvet nore neverjetnosti – a naelektreno s steroidno energijo in domišljijo. 5/5" Peter Bradshaw, Guardian

"Ko bo filma konec, morda ne boste vedeli, kaj za vraga se je zgodilo, vendar je film vseeno vznemirljiv. In divje razvedrilen." Alex Godfrey, Empire Magazine

"Na koncu Tenet ni eden od najbolj zadovoljivih Nolanovih filmov. Toda potem, ko si ga bom ogledal še štirikrat ali petkrat, si bom morda premislil." Nicholas Barber, TheWrap

"Poiščite ga, pa čeprav samo zato, da se boste čudili zabavno nespametni krasoti tistega, kar smo nekoč imeli in česar morda nikoli več ne bomo imeli." Jessica Kiang, New York Times

Napovednik filma Tenet: Zanimivosti: Christopher Nolan je dobil idejo za film pred skoraj 20 leti, scenarij pa je začel pisati pred šestimi leti.

Ves film je strukturiran kot palindrom, kar pojasni tudi izbiro naslova.



Film so snovali in snemali v veliki tajnosti. Igralec Robert Pattinson je dejal, da so mu scenarij dovolili brati le v zaklenjeni pisarni v studiih Warner Bros, njegov soigralec Michael Caine pa sploh ni smel prebrati celotnega scenarija.

Besedilo za svoje prizore je dobil v branje tik pred samim snemanjem.

Glavnega junaka, poimenovanega protagonist, je upodobil John David Washington, sin oskarjevca Denzela Washingtona.

, sin oskarjevca . Kenneth Branagh se je moral celo naučiti izgovoriti svoje besedilo vzvratno, in to z ruskim naglasom.

Film so v celoti posneli s pomočjo praktičnih učinkov in brez uporabe zelenega platna.

To velja tudi za prizor letalske nesreče. Izkazalo se je namreč, da sta bila nakup in uničenje boeinga 747 stroškovno učinkovitejša od izdelave miniatur in uporabe vizualnih učinkov.

Izkazalo se je namreč, da sta bila nakup in uničenje boeinga 747 stroškovno učinkovitejša od izdelave miniatur in uporabe vizualnih učinkov.

Prizor avtomobilskega pregona so snemali kar tri tedne, zanj pa so zaprli osem kilometrov šestpasovnice, ki vodi do središče Talina.

To je prvi večji hollywoodski film, ki je prispel v kinematografe po tem, ko so bili ti prisiljeni zapreti svoja vrata zaradi pandemije covid-19.



Prvi dve mesti na lestvici najdonosnejših filmov leta sta prvič zasedli kitajski produkciji, filma The Eight Hundred in My People, My Homeland, na tretje mesto največjih zaslužkarjev leta pa se je uvrstila hollywoodska akcijska komična kriminalka Podli fantje za vedno.

