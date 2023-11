Zvezdniški par pričakuje prvega otroka

Igralec Somraka in Batmana ter pevka in igralka sta v zvezi pet let, zdaj pa sta se odločila za naslednji korak v svojem razmerju.

Igralec Somraka in Batmana ter pevka in igralka sta v zvezi pet let, zdaj pa sta se odločila za naslednji korak v svojem razmerju. Foto: Guliverimage

Da je noseča, je Suki Waterhouse razkrila v nedeljo med nastopom na glasbenem festivalu v Mehiki. Na odru je odgrnila plašč in pokazala svoj nosečniški trebušček. "Danes sem se odločila obleči nekaj bleščečega, ker se mi je zdelo, da bi to lahko odvrnilo pozornost od nečesa drugega. A nisem prepričana, da deluje," je dejala in pokazala svoj nosečniški trebuh.

“I decided to wear something practically sparkly today to try to distract you from something else thats what’s going on. I'm not sure if it’s working”



WE ALL KNEW BUT ITS OFFICIAL NOW, She’s SO MOTHER!🥰✨🤍 pic.twitter.com/xGEZHbQume — dose of suki waterhouse (@doseofsuki) November 19, 2023

31-letnica je že več kot pet let v razmerju s 37-letnim zvezdnikom filmov Batman in Somrak Robertom Pattinsonom. Par so romantično povezali leta 2018, ko so ju v Londonu prvič opazili skupaj, od takrat pa pevka in igralec svojo zvezo večinoma ohranjata zasebno.

Letos februarja je Waterhousova v intervjuju za The Times spregovorila o Pattinsonu in dejala, da je "pretresena", da je "z nekom tako srečna skoraj pet let". Dodala je, da je še vedno neverjetno vznemirjena, ko njegovo ime vidi na svojem telefonu ali v sporočilu. "Vedno si imava toliko povedati in zdi se mi zabaven," je še povedala Waterhousova.

