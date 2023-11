Umrl britanski igralec, ki je blestel predvsem v vlogi filmskih zlikovcev

Britanski igralec Joss Ackland, ki je v svoji pestri, osem desetletij dolgi karieri blestel predvsem v vlogi filmskih zlikovcev, je umrl v nedeljo, je sporočila njegova družina. Star je bil 95 let. V izjavi ob njegovi smrti so zapisali, da je igralec, znan po svojem glasu in dominantni prisotnosti, umrl mirno doma, obkrožen s sorodniki.

"Spominjali se ga bomo kot enega najbolj nadarjenih in ljubljenih britanskih igralcev," so še zapisali po poročanju francoske tiskovne agencije AF.

Acklandova najbolj znana vloga zlobneža na velikem platnu je bil pokvarjeni južnoafriški diplomat v Smrtonosnem orožju. Foto: Guliverimage

Acklandova najbolj znana vloga zlobneža na velikem platnu je bil pokvarjeni južnoafriški diplomat v Smrtonosnem orožju. Med drugim je upodobil tudi maščevalnega mafijskega dona v Sicilijancu in zapetega angleškega aristokrata, obtoženega umora v Keniji, v filmu White Mischief. Zaigral je tudi v filmu Lov na Rdeči oktober, v katerem je upodobil sovjetskega veleposlanika. Pojavil se je še v vlogi morilskega štoparja v nadrealističnem videospotu za sinth-pop različico pesmi You Were Always On My Mind skupine Pet Shop Boys.

Leta 1957 se je vrnil v Združeno kraljestvo

Ackland je svoje dosežke na televiziji, v filmu, gledaliških igrah in celo muzikalih pripisal svojim začetnim igralskim težavam. Prav zaradi težav v prvem desetletju svoje kariere, ki se je začela sredi 40. let preteklega stoletja, se je z ženo, igralko Rosemary, preselil na plantažo čaja v Malaviju, takrat v Južni Afriki.

V osebnem življenju je doživel številne preizkušnje. Fotografija je iz leta 1991, ko je zaigral v filmu A Murder of Quality oziroma Der Mörder mit den Silberflügeln. Foto: Guliverimage

Leta 1957 se je vrnil v Združeno kraljestvo z novo odločenostjo, da mu bo uspelo kot igralcu. Pridružil se je londonskemu gledališču Old Vic skupaj z igralci, kot so Maggie Smith, Judi Dench in Tom Courtenay.

V življenju doživel številne preizkušnje

Ackland se je rodil v zahodnem londonskem predmestju North Kensington 29. februarja 1928. V osebnem življenju je doživel številne preizkušnje. Sin Paul je pri 29 letih umrl zaradi prevelikega odmerka heroina, ogenj je uničili njihovo družinsko hišo in njegova žena Rosemary se je hudo poškodovala, ko je med požarom skočila skozi okno. V zakonu, ki je trajal 51 let, se jima je sicer rodilo sedem otrok. V starosti je Rosemary je zbolela za boleznijo motoričnega nevrona in leta 2002 je umrla.

Igralec se je leta 2014 upokojil in čas najraje preživljal s svojimi vnuki in pravnuki.