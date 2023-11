Umrl priznani igralec nekdanjega jugoslovanskega prostora Žarko Laušević

Zaslovel je že kmalu po diplomi iz igre na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu leta 1982 in pridružitvi k Jugoslovanskemu dramskemu gledališču, in sicer z vlogo kriminalca v kultni srbski televizijski seriji Sivi dom, ter vlogami v filmih, kot so Šmeker (1986), Zgodilo se je na današnji dan (1987), Bratje po materi (1988), Boj in Kosovo (1989), Povej mi, zakaj si me zapustil (1993) in Bolje kot bežati (1993), našteva Tanjug.

Za svoje delo je prejel številne nagrade, med njimi leta 1987 puljsko zlato areno za vlogo partizanskega poročnika v filmu Oficir z vrtnico ter na festivalu Sterijino pozorje nagrado za naslovno vlogo v predstavi Sveti Sava (1990).

V samoobrambi ubil dva izmed skupine huliganov, tretjega hudo poškodoval

Leta 1993 je Laušević pred neko kavarno v Podgorici v samoobrambi ubil dva izmed skupine huliganov, tretjega pa hudo poškodoval, za kar je bil obsojen na 13 let zapora, nato pa so mu kazen zmanjšali na štiri leta. Leta 1999 se je preselil v Združene države Amerike, leta 2001 pa je bil z odločitvijo vrhovnega sodišča znova obsojen na 13 let zapora, vendar ga je deset let pozneje takratni predsednik Srbije Boris Tadić pomilostil.

Vse to dogajanje in doživljanje skozi neusmiljeno izkušnjo zapora, zaznamovano s krivdo in krivico, je opisal v avtobiografskem delu Leto mine, dan nikoli, ki je leta 2013 oz. dve leti po izidu izvirnika v slovenskem prevodu Lili Potpara izšel pri založbi Modrijan. Knjiga je v državah bivše Jugoslavije zbudila veliko zanimanja tako med bralci kot kritiki, v Srbiji pa je postala celo najbolj prodajana knjiga zadnjih nekaj desetletij.

Srbska režiserka o njegovem življenju posnela film

Ob izidu slovenskega prevoda knjige so v Slovenski kinoteki pripravili retrospektivo ter okroglo mizo, posvečeno avtorju, ki se mu je po besedah danes pokojnega režiserja Dušana Jovanovića vse zgodilo kot v filmu. "Njegova zaporniška usoda ima filmsko karakteristiko. Vse, kar se mu je kasneje zgodilo, se mu je zgodilo že na filmih. Ubil je človeka, emigriral je, izgubil je družino. Bil je del vsega tega, kar je prej na filmu kot problem prinašal pred jugoslovansko občinstvo," je tedaj pojasnil Jovanović.

O njegovem življenju je srbska režiserka Branka Bešević Gajić posnela tudi dokumentarno-pripovedni film z naslovom Lauš.

