Umrl igralec in lutkovni animator Jernej Slapernik

Kot animator je Slapernik ustvarjal v kultnih predstavah LGL, kot so Martin Krpan, Zvezdica Zaspanka, Sapramiška, Zgodba južnega gozda ali kdo je ubil sonce in številne druge. Foto: Žiga Koritnik

V 76. letu starosti se je poslovil dolgoletni sodelavec Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL), igralec in lutkovni animator Jernej Slapernik, so danes sporočili iz LGL. V 40-letni karieri v LGL je Slapernik sodeloval v več kot 70 premiernih uprizoritvah.

Prvo lutko je Slapernik oživil leta 1972 v predstavi Sovica Oka režiserja Matjaža Lobode, istega leta je postal redni član ansambla LGL.

Kot animator je med drugimi ustvarjal v kultnih predstavah LGL, kot so Martin Krpan, Zvezdica Zaspanka, Sapramiška, Zgodba južnega gozda ali kdo je ubil sonce in številne druge. Podpisal se je tudi pod režijo uprizoritve Zgodba o Ferdinandu (1995), ki je nastala po priredbi in režijskem konceptu Lacija Cigoja.

Žalna seja v njegov spomin bo v petek ob 13. uri na Velikem odru, so še sporočili iz LGL.

