Veseli prazniki (Happiest Season)

Happiest Season © 2020 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Zvezdniško obarvana in pri kritikih pohvaljena romantična komedija o dekletu, ki želi staršem razkriti svojo istospolno usmerjenost, ne da bi pri tem uničilo družinsko praznično vzdušje. Glavne vloge v filmu so odigrali Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Alison Brie, Aubrey Plaza in Dan Levy.