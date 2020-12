Visoka nota (The High Note)

The High Note © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

Zvezdniška pevka in njena preobremenjena osebna pomočnica se znajdeta pred odločitvijo, ki bi lahko spremenila potek njunih karier. Glasbena komična drama ponuja zanimiv vpogled v zakulisje zabavne industrije, glavni vlogi v filmu pa sta odigrali zvezdnica trilogije Petdeset odtenkov Dakota Johnson in Tracee Ellis Ross, hčerka slovite pevke Diane Ross.

ZDA, Velika Britanija │ 2020 │ 108 min. │ Glasbena komična drama R: Nisha Ganatra I: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr., Ice Cube IMDb: 6,3/10 │ Rotten Tomatoes: 70 % │ Uporabniki Googla: 86 %

Čeprav je Maggie, osebna pomočnica glasbenice Grace Davis, prezaposlena z opravili za slavno pevko, dekle še vedno sledi svojim otroškim sanjam, da bi postala glasbena producentka.

Ko pevkin menedžer predstavi izbiro, ki lahko spremeni potek njene kariere, Maggie in Grace skupaj skujeta načrt, ki bi jima lahko za vedno spremenil življenje.

"Iščete film, ki bi vas čim bolj oddaljil od resničnosti? Oglejte si Visoko noto." Elizabeth Montgomery, Arizona Republic

"Pogosto so ljudje, ki so najbolj obsedeni z zvezdami, zvezde same, Visoka nota pa zajame vzdušje, ki ga takšna zvezda ustvari okoli sebe." Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

Napovednik filma Visoka nota: Zanimivosti: Obe glavni igralki izhajata iz zvezdniških družin. Mati Tracy Ellis Ross (Grace Davis) je superzvezdnica in pevska ikona Diana Ross , medtem ko je Dakota Johnson (Maggie Sherwood) hčerka igralca Dona Johnsona in za oskarja nominirane igralke Melanie Griffith .

(Grace Davis) je superzvezdnica in pevska ikona , medtem ko je (Maggie Sherwood) hčerka igralca in za oskarja nominirane igralke . Melanie Griffith je v filmu upodobila Tess Sherwoode, kar je posvetilo njeni slavni vlogi Tess McGill v komični romantični drami Mika Nicholsa Zaposleno dekle (1988).



Griffithova je za omenjeno vlogo prejela zlati globus za najboljšo igralko v komediji, zanjo pa je bila nominirana tudi za oskarja, vendar je morala priznati premoč Jodie Foster, ki je tistega leta slavila z vlogo v drami Obtožena (1988).

Zaposleno dekle (1988). Griffithova je za omenjeno vlogo prejela zlati globus za najboljšo igralko v komediji, zanjo pa je bila nominirana tudi za oskarja, vendar je morala priznati premoč Jodie Foster, ki je tistega leta slavila z vlogo v drami Obtožena (1988). Scenarij Flore Greeson se je leta 2018 pod naslovom Covers (Dueti) uvrstil na znameniti hollywoodski črni seznam (Black List) najboljših scenarijev, ki še čakajo na upodobitev.

se je leta 2018 pod naslovom Covers (Dueti) uvrstil na znameniti hollywoodski črni seznam (Black List) najboljših scenarijev, ki še čakajo na upodobitev. Dakota Johnson in Ice Cube sta skupaj igrala že v komediji 21 Jump Street: Mladenič v modrem (2012).

sta skupaj igrala že v komediji 21 Jump Street: Mladenič v modrem (2012). Manjšo vlogo glasbenega producenta R Dubsa je odigral znani ameriški DJ in glasbenik Diplo, v filmu pa lahko zasledimo še druge zvezdniške obraze kot so Bill Pullman, Eddie Izzard in zgoraj omenjeni raper Ice Cube.

