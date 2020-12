Veliko decembrsko razkrivanje zgodovine

Razkrivanje zgodovine: Vojna

Ves dan, vsak dan od ponedeljka, 7. decembra. │ Foto: Terranoa

Na programu Viasat History bodo razkrivali dogodke, ki so vodili do sklenitve najpomembnejšega zavezništva v sodobni zgodovini, in pojasnili, kako so skupna prizadevanja zavezniških sil prinesla veličastno zmago.

Domači posnetki, ki so jih odkrili na podstrešjih po vsej Nemčiji, razkrivajo resnico življenja pod nacizmom, medtem ko skrivnosti nacističnih vojnih prizadevanj razgaljajo nesposobnost nemškega vojnega stroja, a hkrati posvetijo luč na genialne inovacije, ki bi utegnile privesti do grozljivega zasuka dogodkov.

Druga svetovna vojna: tekma do zmage (WWII: Race To Victory)

Premierno vsak večer med tednom od ponedeljka, 7. decembra, ob 20.35. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min │ Foto: Beyond Rights

Ta nova dokumentarna serija v šestih delih razkriva, kako in zakaj se je ob izbruhu druge svetovne vojne oblikovalo osrednje zavezništvo med Veliko Britanijo, ZDA in Sovjetsko zvezo.

Serija predstavlja poglobljeno sliko o tekmi med temi zavezniki do končne zmage in povojne prevlade, z zaključkom na dan zmage v Evropi – 8. maja 1945.

Osredotočili se bomo na tekmovalnost in spore med vojnimi voditelji Winstonom Churchillom, Franklinom D. Rooseveltom in Josephom Stalinom ter razsvetlili bitke v ozadju, ki so jih bili ti trije možje.

"Velika trojica" se je spoprijela, da bi uveljavila svojo voljo nad drugim, dobila vojno pod svojimi pogoji in vsilila svojo konkurenčno ideologijo nad tistim, kar je ostalo od Evrope.

Razkrivanje zgodovine: Skrivnosti

Ves dan, vsak dan od ponedeljka, 14. decembra. │ Foto: Windfall

Raziskujemo skrivnosti, ki uspešno prestajajo preizkus časa in ostajajo vabljivo nerešene, vsebine pa vključujejo tudi premiero dokumentarne oddaje Skrivnosti svete sulice.

Ali legendarna sveta sulica skriva moč do svetovne nadvlade za njenega lastnika in ali so vesoljci pristali v Roswellu? Izkopali bomo nove zgodbe z dna Atlantskega oceana in razbitin Titanika. Te zgodbe vključujejo vse od ljubezni in junaštva do izdajstva in strahopetnosti.

Skrivnosti svete sulice (The Mystery of the Holy Lance)

V ponedeljek, 14. decembra, ob 20.15. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: ZDF

Sveto sulico, poznano tudi kot kopje usode, so si želeli prilastiti cesar Konstantin, Napoleon in Hitler.

Sulica je vsekakor ena najbolj fascinantnih relikvij iz zgodovine religije. Zanjo se govori, da naj bi bila orožje, s katero je rimski legionar Longinus prebodel stran Jezusa Kristusa po njegovem križanju.

Od Jeruzalema do Pariza in Dunaja, ta dokumentarec združuje znanstveno in zgodovinsko raziskovanje, da bi razvozlali dva tisoč let dolgo zgodovino tega očarljivega artefakta.