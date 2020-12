Čaroben kraj za vse ljubiteljice in ljubitelje živali

Živalski vrt Taronga – v zakulisju (Inside Taronga Zoo)

Premierno od ponedeljka, 7. decembra, ob 17. uri. │ 10 x 60 min. │ Foto: Cineflix

Dokumentarna serija nam ponuja intimen vpogled v vsakodnevne vzpone in padce vodenja enega od najslavnejših živalskih vrtov na svetu. Ta leži v čudovitem sydneyjskem pristanišču, v njem pa 240 strastnih oskrbnikov in veterinarjev skrbi za več kot pet tisoč živali.

Z mešanico izkušenj svetovnega razpona in brezbrižnega avstralskega duha je park drugi dom za predstavnike številnih živalskih vrst.

Milijoni obiskovalcev vsako leto stopi skozi vrata živalskega vrta, da bi doživeli eno največjih zgodb o uspehu s področja varovanja narave in ujeli bežni pogled na nekatere najbolj edinstvene živali, ki jih boste kadarkoli videli.

In ker se v Tarongi obetajo največje spremembe v več kot stoletni zgodovini tega živalskega vrta, še nikoli ni bilo bolj razburljive priložnosti za predstavitev, kaj poganja ta čarobni kraj.

Skrivnosti ledenodobnih orjakov (Mystery of the Ice Age Giants)

V sredo, 2. decembra, ob 19. uri. │ 1 x 60 min. │ Foto: ZDF

Paleontolog Dick Mol se poda na lov za sledmi o množičnem izumrtju ob koncu zadnje ledene dobe.

Od zbirk starodavnih kosti do nožnih odtisov v sipinah sadre in ostankov dreves v permafrostu – raziskovalci so našli številne sledi izurjenih človeških lovcev in njihovega plena kot so mamuti, jamski medvedi in orjaški lenivci.

Je možno, da so naši predniki privedli te orjake do izumrtja, ali pa je bil vzrok hitro spreminjajoče se podnebje?