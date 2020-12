Med živimi in mrtvimi

Na TV-programu Epic Drama domujejo najboljše in najbolj epske zgodovinske dramske serije. Preverite, katero novo vrhunsko vsebino bomo na njem lahko spremljali decembra.

Živi in mrtvi

Premierno od nedelje, 13. decembra, vsak večer ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

Scenarist serije Živi in mrtvi Ashley Pharoah ima impresiven življenjepis. Svojo kariero je začel kot pisec pri serijah Žrtev, Nema priča in EastEnders, pozneje pa je ustvaril še priljubljeni britanski seriji Življenje na Marsu in Pepel v pepel.

Ko inovativni psiholog Nathan Appleby podeduje čudovit dvorec v vasici Shepzoy v Somersetu, se odloči ustvariti novo življenje zase in svojo ljubljeno ženo Charlotte.

Toda idilo kmalu prekinejo nenavadni in grozljivi dogodki, ki nerazložljivo obkrožajo čedalje bolj vznemirjenega Nathana.

Ali ga preganja duh? Če ja, čemu in čigav duh? Odgovori na ta vprašanja bodo razblinili vsa prepričanja, ki jih je ta možakar kdaj gojil, ter ogrozili njega in vsakogar, ki ga je kdaj ljubil.