Nevarnosti, ki pretijo ženskam

Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, smo na malih zaslonih poiskali igrane in dokumentarne celovečerce, ki se osredotočajo na to perečo problematiko.

Samo ženska (A Regular Woman, 2019)

Film temelji na resnični zgodbi in prinaša portret svobodoljubne mlade Nemke turških korenin, ki se bori za samostojno življenje, toda njene želje in dejanja so v nenehnem nasprotju s tradicionalnimi vrednotami njene družine … • V torek, 1. 12., ob 14.45 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Gospodična nasilje (Miss Violence, 2013)

Pretresljiva grška drama o deklici, ki na svoj enajsti rojstni dan naredi samomor, njena družina pa trdi, da je bil tragičen dogodek posledica nesreče. Socialna služba se odloči raziskati ta tragičen dogodek. Srebrni lev za najboljšo režijo in nominacija za zlatega medveda. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Pomočnica (The Assistant, 2019)

Zgodba mlade asistentke (Julia Garner), ki je v službi priča vprašljivim aktivnostim svojega vplivnega šefa, pomenljivo spominja na afero spolnih zlorab, povezanih s Harveyjem Weinsteinom, ki je sprožila gibanje #MeToo. Film so na letošnjem Liffu prikazali v tekmovalni sekciji Perspektive. • V četrtek, 26. 11., ob 8.50 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mustang (2015)

Navdihujoča zgodba o petih odraščajočih sestrah in njihovem uporu zoper patriarhalne družbene norme, ki vladajo na podeželju sodobne Turčije. Nominaciji za oskarja in zlati globus za najboljši tujejezični film. • V videoteki DKino.

Soba za paniko (Panic Room, 2002)

Meg Altman (Jodie Foster) se po ločitvi od bogatega moža s hčerko (Kristen Stewart ) vseli v newyorško hišo, katere posebnost je v tem, da je v njej soba za paniko. Še isti večer v hišo vdrejo trije zamaskirani moški. Hvaljeni triler je režiral David Fincher. • V nedeljo, 22. 11., ob 1.55 na FOX Movies. • Tudi v videoteki DKino.

Ujeti v Siriji (Insyriated, 2017)

Mati poskuša svojo družino obvarovati pred napadalci, ki prežijo pred vrati njihovega doma. Stanovanje postane neke vrste bunker, kjer je vse organizirano glede na revščino. Moški so odšli, ostanejo samo ženske in starejši. Toda pojavi se tujec – moški. Nagrada občinstva na Berlinalu. • V videoteki DKino.

Ženska 2 (Darlin', 2019)

V divjini odraslo najstnico Darlin, ki so jo umazano in besno našli v katoliški bolnišnici, v domačo nego prevzamejo škof in njegova skupnost redovnic, da bi jo prevzgojili v ubogljivo dekle. Vendar ima Darlin temačno skrivnost, veliko hujšo od grehov, s katerimi ji grozijo. • V petek, 27. 11., ob 2.40 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nevidni človek (The Invisible Man, 2015)

Zvezdnica serije Deklina zgodba Elisabeth Moss v hvaljeni in na istoimenskem romanu H. G. Wellsa temelječi grozljivki produkcijske hiše Blumhouse o trpinčeni ženski, ki se ne more rešiti nasilnega partnerja niti po tem, ko moški naredi samomor. • V videoteki DKino.

Rust Creek (2018)

Po tem, ko se ji v zakotju na poti čez hribovje pokvari avto, se mora študentka Sawyer braniti pred surovo naravo in tolpo neusmiljenih izobčencev. Prisiljena se je spajdašiti z osamljenim neznancem, vendar ima ta prav tako sumljive namene. • V torek, 24. 11., ob 2.40 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Imenoval me je Malala (He Named Me Malala, 2015)

Z bafto nagrajen dokumentarec Davisa Guggenheima (Neprijetna resnica) govori o pakistanski najstnici, ki so jo talibani napadli, ker se je zavzemala za izobraževanje deklet. Malala Yousafzai je napad preživela in postala najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir. • V videoteki DKino.

