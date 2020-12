Animacija, kot je nekoč bila

Dumbo (1941)

Drzne pustolovščine edinega letečega slona na svetu v novi, digitalno predelani ter tehnično posodobljeni različici. Navdihujoča klasična pripoved o junaškem slončku, ki s pomočjo miška Timoteja in po zaslugi velikanskih uhljev postane cirkuški zvezdnik, po vseh teh letih še vedno razveseljuje staro in mlado občinstvo. • V nedeljo, 29. 11., ob 8.05 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Železni velikan (The Iron Giant, 1999)

Sodobna animirana klasika dvakratnega oskarjevca Brada Birda, režiserja Pixarjevih uspešnic Neverjetni in Ratatouille, o prijateljstvu med devetletnim dečkom in velikanskim robotom, ki leta 1957 prispe iz vesolja. Bo deček svojega novega prijatelja lahko obvaroval pred vlado in vojsko? • V ponedeljek, 30. 11., ob 7.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Čudoviti lisjak (Fantastic Mr. Fox, 2009)

Edinstvena, s tehniko zajetja gibov posneta, animirana priredba brezčasne literarne klasike Roalda Dahla v režiji Wesa Andersona, enega najvplivnejših in najizvirnejših ameriških filmskih ustvarjalcev svoje generacije. • V torek, 8. 12., ob 10.05 na TV 1000.*

Rdeča želva (La Tortue rouge/The Red Turtle, 2016)

Presunljiva, poetična animirana alegorija o večnem kroženju življenja, človekovi povezanosti z naravo ter globokih vezeh družine in ljubezni. Nominacija za oskarja za najboljši animirani celovečerec in posebna omemba žirije v canskem sklopu Posebni pogled. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Mirai (2018)

Dečku Kunu se zdi, da ga je njegova družina pozabila, ko pride na svet njegova mlajša sestrica Mirai. Pobegne od doma in naleti na čarobni vrt, ki mu omogoči potovanje skozi čas in srečanje s svojci v različnih časovnih obdobjih. Japonska animirana mojstrovina Mamoruja Hosode je bila nominirana za oskarja in zlati globus. • V četrtek, 10. 12., ob 7.25 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Beli očnjak (Croc-Blanc/White Fang, 2018)

Potem ko ga kot mladička odvzamejo materi, se Beli očnjak na poti skozi življenje nauči pomembnih lekcij. Sprva ga vzgaja Sivi bober iz plemena Jukon, zlobni trgovec ga pahne v kruti svet pasjih spopadov, iz katerega ga reši ljubeč par. Animirano priredbo slovite knjižne uspešnice Jacka Lodnona je režiral oskarjevec Alexandre Espigares. • V četrtek, 10. 12., ob 10.55 na CineStar TV Premiere 2.

Loti in izgubljeni zmaji (Lotte and the Lost Dragons, 2019)

Dogodivščina prijazne psičke Loti je polna nenavadnih domišljijskih presenečenj s čudovito narisanim svetom narave. Film je sinhroniziran v slovenščino in primeren za otroke, stare štiri leta in več. • Vvideoteki DKino.

Maronino fantastično popotovanje (L'extraordinaire voyage de Marona, 2019)

Očarljiva in ganljiva zgodba o povsem običajni psički mešanki in njenem neobičajnem življenju je prejela številne nagrade, prikazali so jo tudi na lanski Animateki. Film je primeren za otroke, stare devet let in več. • V četrtek, 10. 12., ob 7.40 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pošast Moli (Molly Monster, 2016)

Animirana dogodivščina, ki izpostavlja otrokove občutke ob novem družinskem članu, navezanost na družino in domišljijsko potovanje. Film je sinhroniziran v slovenščino in primeren za otroke, stare štiri leta in več. • V videoteki DKino.

Še en dan življenja (Another Day of Life, 2018)

Poljak Ryszard Kapuściński – sijajen priznan vojni poročevalec, idealist ter navdušenec nad izgubljenimi primeri in revolucijami – se leta 1975 odpravi v Angolo, tamkajšnja vojna pa ga povsem spremeni. • V petek, 11. 12., ob 20.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bučko (Ma vie de Courgette/My Life as a Zucchini, 2016)

V slovenščino sinhroniziran lutkovni animirani film o zaupanju, pripadnosti in iskanju družine. Nominiranec za oskarja in zlati globus ter nagrajenec evropske filmske akademije za najboljši animiran celovečerec. • V videoteki DKino.

Lastovke iz Kabula (The Swallows of Kabul, 2019)

Kabul pod talibansko vladavino. Dve soseski in dva para – prvi je konservativen, drugi pa moderen – Atiq in Mussarat sta poročena 20 let in globoko ukoreninjena v tradicionalno afganistansko življenje. Ko se življenja diametralno nasprotnih parov prepletejo, je ljubezen treba plačati z žrtvovanjem. • V četrtek, 3. 12., ob 12.20 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Serija risank Pat in Mat

Kultna češka risanka A je to, znana tudi pod imenom Pat in Mat, je delo Lubomírja Beneša in Vladimírja Jiráneka. Risanko so prvič predvajali leta 1976, v videoteki DKino pa si lahko ogledate celotno zbirko njunih novih epizod – od A je to: Pat in Mat (2016) do Pat in Mat: mojstra na delu (2020). • V videoteki DKino.

Otok psov (Isle of Dogs, 2018)

Wes Anderson se je po Čudovitem lisjaku veličastno vrnil k "stop-motion" animaciji z zgodbo o japonskem dečku, ki se poda na misijo, da bi našel svojega izgubljenega psa. Film je na Berlinalu prejel srebrnega medveda za najboljšo režijo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Napovednik filma Lastovke iz Kabula:

