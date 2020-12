Božični filmi za vse generacije in okuse

v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v začasni kategoriji Vesel božič, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino. Vsi celovečerci vas čakajo(programsko mesto), zbrani v začasni kategoriji, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po

BOŽIČNI FILMI ZA OTROKE

Arthur Božiček (Arthur Christmas)

Animirana družinska komedija razkrije odgovor na vprašanje vsakega otroka: kako Božiček razdeli vsa darila v eni sami noči? Odgovor je Božičkova skrivna, z vrhunsko tehnologijo opremljena operacija, skrita pod severnim tečajem, glavno vlogo v tej zabavni pripovedi pa ima Božičkov najmlajši sin Arthur.

Zvezda (The Star)

Majhen, a pogumen osliček Bo hrepeni po bolj vznemirljivem življenju, zato nekega dne zbere pogum in se s svojimi živalskimi prijatelji poda na pustolovščino. Skupaj sledijo zvezdi Severnici in po naključju postanejo junaki največje zgodbe – zgodbe prvega božiča.

Tom in Jerry: Zgodba o Hrestaču (Tom and Jerry: A Nutcracker Special Edition)

Miška Jerryja v božičnem času odnese v začarano kraljestvo oživljenih igračk, gozdov iz sladkarij in pojočih snežink. Ko se zabavi pridruži še maček Tom in s svojimi potepuškimi pajdaši povzroči popolno zmešnjavo, mora Jerry najti izdelovalca igrač in rešiti njegovo kraljestvo.

Pat in Mat: Zimske radosti (Pat & Mat 3)

Pat in Mat prvič uživata v zimi. Le kako bosta okrasila svojo hišo in kakšna darila bosta našla pod božičnim drevesom? Zima bo dolga, božič in novo leto pa bosta naša lutkovna junaka pričakala s čudovitim ognjemetom.

Prespati pri prijateljici (Siv sover vilse)

Predbožična pravljica, ki so jo posneli po istoimenski knjižni uspešnici Pije Lindenbaum, pripoveduje o sedemletni deklici, ki jo nova sošolka povabi, da prespi v njenem domu. Ta pa je, zlasti če se po njem sprehajaš ponoči, podoben čudežnemu svetu.

Čarli reši božič (Shelby)

V tej ganljivi družinski pustolovščini se nesrečni pes brez lastnikov na božični večer znajde na domu ljubečega mladega čarodeja Jaka Parkerja. Ta mora svojega novega prijatelja čudežno skriti pred svojo družino, konjedercem in stričevo nemško dogo.

Gašper in Petra: čudoviti božič (Karsten og Petras vidunderlige jul)

Končno je nastopil december, praznični mesec, v katerem Gašper in Petra vsako jutro odvijeta majhno darilce na adventnem koledarju in se veselita božičnega večera, z njim pa tudi največjega darila, ki ga bo prinesel dobri mož.

Elf Man (Elf-Man)

Ryan in Casey se veselita očetovega izuma, ki bi ga prvič preizkusili na božični večer. Načrte jim prekrižajo nepridipravi, ki očeta ugrabijo, zato si Casey zaželi, da bi jim kdo pomagal pri iskanju. Njena želja se uresniči, ko Božiček pozabi na svojega nagajivega škrata. Bo mali škrat zmogel uspešno opraviti tako zahtevno nalogo?

Jelenček Niko 2 (Niko 2: Little Brother, Big Trouble)

Jelenček Niko živi z mamo Ulo, na skrivaj pa si želi, da bi se jima pridružil še njegov očka, božičkov jelen Skakač. A Ula Nika preseneti z novico, da je spoznala povsem običajnega jelena Lenija, ki se bo preselil k njima skupaj z njegovim sinom Jonijem.

Čarobno srebro (Julenatt i Blafjell)

Visoko v norveških gorah živi skupnost modrih palčkov. Skrbijo za to, da se dan prevesi v noč, pri čemer jim pomaga čarobno srebro. Nekega dne jim ga ukradejo in svetu zavlada večna noč. Bo princesa uspela premagati svoje strahove in se podati v dolino med ljudi, da svet reši teme in povrne palčkom, kar jim pripada?

BOŽIČNI FILMI ZA MLADINO IN ODRASLE

Pisma sv. Nikolaju (Listy do M.)

Romantična komedija Mitje Okorna, v kateri drobna naključja in kanček božičnega čudeža združijo usode različnih ljudi v nepozabno zgodbo o upanju in ljubezni. Razočarani policist se poskuša pobotati z odtujeno družino, radijski voditelj s pomočjo navihanega sina išče novo ljubezen, bahač v Božičkovem kostumu lovi mladega tatiča, poslovnež pa priskoči na pomoč osiroteli deklici.

Last Christmas

Romantično komedijo Paula Feiga (Milo za drago, Vohunka, Dekliščina) je navdihnila istoimenska glasbena uspešnica Georga Michela, v filmu pa spremljamo prodajalko v trgovini z božičnimi okraski, ki sovraži praznike in katere življenje se obrne na glavo, ko spozna privlačnega moškega.

Očka proti fotru 2 (Daddy's Home 2)

V nadaljevanju uspešnice iz leta 2015 oče Dusty (Mark Wahlberg) in očim Brad (Will Ferrell) združita moči, da bi svojim otrokom pričarala popoln božič. Njuno zavezništvo se znajde na preizkušnji, ko družino obiščeta Dustyjev možati ata (Mel Gibson) in Bradov čustveni očka (John Lithgow).

Domov za praznike (Hjem til jul)

V majhni norveški vasici se na božični večer zgodijo majhne, a čudežne stvari. Na prvi pogled ni videti nič posebnega, a akterji doživijo božič kot nekaj posebnega. Izbranim domačinom se križajo poti skozi humorne in tragične zgodbe, skozi nežnost in obup, odpuščanje in upanje ter rojstvo in smrt.

Happiest Season

Romantična komedija o dekletu, ki želi staršem razkriti svojo istospolno usmerjenost, ne da bi pri tem uničilo družinsko praznično vzdušje. Glavne vloge v delno avtobiografskem filmu Clee DuVall so odigrali Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Alison Brie, Aubrey Plaza in Dan Levy.

