Vam božični filmi presedajo? To so najbolj krvave alternative.

Opozorilo: vsi filmi v našem tokratnem izboru so v ZDA prejeli cenzorsko oznako R (mlajši od 17 let si lahko film ogledajo v spremstvu starša ali odraslega skrbnika) oziroma NC-17 (film so si lahko ogledali samo gledalci, stari 17 let ali več).

V času, ko na malih zaslonih prevladujejo sladkobni božični filmi, smo za vas poiskali brutalne celovečerce, ki so njihovo popolno nasprotje in še zdaleč niso primerni za vse generacije ali okuse.

Prebadanje (Piercing , 2019)

Čudovito perverzna mešanica telesne grozljivke, psihoseksualnega trilerja in črne komedije govori o družinskem človeku, ki se nastani v hotelu, si naroči dekle na poziv in se začne pripravljati na svoj resnični načrt – popolni umor. Toda stvari se ne odvijejo po načrtu … • Film je na voljo v videoteki DKino.

Rojena morilca (Natural Born Killers, 1994)

Množična morilca Mickey in Mallory (Woody Harrelson in Juliette Lewis) v pičlih treh tednih ubijeta več kot petdeset nedolžnih ljudi. Pravita, da si tako izkazujeta ljubezen in naklonjenost. Ko ju končno doseže roka pravice, se okoli njiju zgrne pravi medijski cirkus. Enega od najbolj kontroverznih filmov vseh časov je po zgodbi Quentina Tarantina režiral Oliver Stone. • V četrtek, 17. 12., ob 21. uri na TV 1000.*

Doberman (Dobermann, 1997)

Karizmatičen kriminalec Doberman (Vincent Cassel), ki je dobil svoje prvo orožje že ob krstu, vodi tolpo nasilnih roparjev, ob boku pa mu stoji neizprosna lepotica v podobi Monice Bellucci. Po zapletenem in brutalnem ropu se nadnje spravijo pariški policisti. • V četrtek, 17. 12., ob 21.45 na CineStar TV Action & Thriller.

Lov (The Hunt, 2020)

Kontroverzna akcijska srhljivka o kabali liberalnih elit, ki za šport lovijo in ubijajo ugrabljene desničarje. Film, ki je zamišljen kot satira globokega političnega razkola med ameriško desnico in levico, je razburil tudi predsednika ZDA Donalda Trumpa. • V videoteki DKino.

Fargo (1996)

Nepomemben poslovnež najame nepridiprava, da bi ugrabila njegovo ženo in od njenega očeta zahtevala odkupnino, toda stvari gredo hudo narobe, na sled pa jim pride še požrtvovalna noseča policistka … Temačen komičen triler bratov Coen je prejel oskarja za najboljšo glavno igralko (Frances Mcdormand) in najboljši izvirni scenarij. • V torek, 8. 12., ob 22.35 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Brazgotinec (Scarface, 1983)

Kultna in izjemno vplivna kriminalna saga, ki jo je Brian De Palma posnel po istoimenskem filmu iz leta 1932 in scenariju Oliverja Stona, spremlja vzpon kubanskega begunca Tonyja Montane (Al Pacino). Ta se povzpne v sam vrh miamijske mafije, dokler se nazadnje ne ujame v vrtinec nasilja, zasvojenosti in neizbežne smrti. • V torek, 8. 12., ob 23.35 in v soboto, 12. 12., ob 1.05 na FOX Movies.*

Kocka (Cube, 1997)

Grozljivi psihološki triler o skupini ljudi, ki se zbudijo v futuristični sobi v obliki kocke. Vrat, za katerimi se skrivajo smrtonosne pasti, je nešteto, izhod pa samo eden. Film je bil premierno prikazan na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, kjer je prejel nagrado za najboljši kanadski celovečerni prvenec. • V četrtek, 10. 12., ob 21.03 na Planet 2.*

Neonski demon (The Neon demon, 2016)

Za zlato palmo nominirana psihološka srhljivka danskega mojstra Nicolasa Windinga Refna (Vožnja, Samo bog odpušča) o nadarjeni šestnajstletni manekenki, ki se znajde v temačnem in brutalnem svetu losangeleške modne industrije. • V videoteki DKino.

L.A. zaupno (L.A. Confidential, 1997)

Kriminalna drama, ki jo je Curtis Hanson posnel po knjižni predlogi Jamesa Ellroya, se odvija v Los Angelesu v petdesetih letih prejšnjega stoletja in spremlja neizprosnega detektiva, ki med preiskavo množičnega umora razkrije dobro organizirano mrežo prostitucije in pornografije. Film je bil nominiran za devet oskarjev in prejel dva – za najboljšo igralko v stranski vlogi (Kim Basinger) in najboljši prirejen scenarij. • V torek, 8. 12., ob 1.40 na FOX Movies.*

Joker (2019)

Nepozabni Joaquin Phoenix v mračni značajski in družbeni študiji Todda Phillipsa o izvoru najslovitejšega stripovskega zlikovca – Jokerja. Najdonosnejši film s cenzorsko oznako R v zgodovini je prejel zlatega beneškega leva in dva oskarja – za najboljšega glavnega igralca in najboljšo izvirno filmsko glasbo. • V sredo, 9. 12., ob 22. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Rojena morilca:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA CineStar TV Action & Thriller 224 NE TV 1000 218 DA