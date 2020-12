Decembrska evforija z Jamesom Bondom ter enim in edinim Ivanom

Decembra bodo na programe in storitve HBO prispeli dve povsem novi seriji in posebna dela z emmyjem nagrajene dramske serije, akcijski navdušenci se bodo kratkočasili ob filmih o najbolj znanem vohunu v službi njenega veličanstva, otroke in mlade po srcu pa bo zabavala nepozabna zgodba o samcu srebrne gorile.

SERIJE MESECA

Serija temelji na istoimenskem romanu irske avtorice Sally Rooney ter spremlja nežen in zapleten odnos Marianne in Connella od konca njunih šolskih dni v mestecu na zahodu Irske do študija na kolidžu Trinity. • Premiera serije: v ponedeljek, 14. 12., ob 21. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO si že lahko ogledate celotno prvo sezono serije.

Zgodba o tem, kako se lahko vse življenje spremeni v eni sami noči. Stevardesa Cassandra Bowden (Kaley Cuoco) se zbudi v hotelski sobi s hudim mačkom po pivskem večeru, poleg nje pa leži truplo. Niti sanja se ji ne, kaj se je zgodilo. • Premiera serije: v ponedeljek, 14. 12., ob 20. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO si že lahko ogledate prve štiri epizode serije.

Z emmyjem nagrajena dramska serija o odraščanju se vrača s posebnima deloma. Prvi del spremlja Rue (Zendaya), ki praznuje božič, potem ko jo je na postaji zapustila Jules (Hunter Schafer). • Premiera serije: v ponedeljek, 7. 12., ob 20. uri na HBO.* │ Prva epizoda je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

James Bond, junak knjig, ki jih je napisal Ian Fleming, se je filmskemu občinstvu prvič predstavil leta 1962 v vohunskem filmu Dr. No s kultnim obrazom Seana Conneryja. Pozneje so slovitega vohuna upodobili še George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig, do danes pa smo si lahko ogledali kar 24 filmov o tem kultnem filmskem junaku. • Vsi filmi so že na voljo na HBO OD/GO, v prihodnjih mesecih pa jih bodo predajali tudi na programih HBO in Cinemax.

Disneyjev film temelji na večkrat nagrajenem romanu pisateljice Katherine Applegate in pripoveduje nepozabno zgodbo o zelo posebni živali, 180-kilogramskem srebrnem goriljem samcu, pa tudi o lepoti in prijateljstvu, moči predstave in pomenu tistega, čemur pravimo dom. • Premiera: v nedeljo, 13. 12., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Dogodek, ki se zgodi med počitnikovanjem v zasneženih Alpah, zakonski par prisili, da ovrednoti svoj odnos. V ameriški priredbi v Cannesu nagrajene komične drame Višja sila sta glavni vlogi odigrala Will Ferrell in Julia Louis-Dreyfus. • Premiera: v nedeljo, 20. 12., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Steven Soderbergh prinaša zgodbo o slavni pisateljici (Meryl Streep), ki gre s starima prijateljicama (Candice Bergen in Dianne Wiest) na izlet, da bi se zabavala in pozdravila stare čustvene rane. Pridruži se jim tudi njen nečak, ki burno razpravlja z damami in se nazadnje zaljubi v mlado literarno agentko. • Premiera: v četrtek, 10. 12., na HBO OD/GO.

Napovednik TV-serije Stevardesa:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235