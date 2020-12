Božične filmske norčije

Božiček (The Santa Clause, 1994)

Ko Božiček nekega božičnega večera zaradi Scotta Calvina (Tim Allen) pade s strehe, si mora ta nadeti Božičkovo opravo in prevzeti njegove naloge. • V nedeljo, 27. 12., ob 9.40 na FOX Movies.*

Počitnice (The Holiday, 2006)

Romantična komedija s Cameron Diaz in Kate Winslet v vlogi Američanke in Britanke, ki potrebujeta spremembo, zato za praznike zamenjata hiši. Zvezdniško igralsko zasedbo filma dopolnjujejo Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Edward Burns, Rufus Sewell in Kathryn Hahn • V sredo, 23. 12., ob 21.20 na Planet.*

Arthur Božiček (Arthur Christmas, 2011)

Animirana družinska komedija razkrije odgovor na vprašanje vsakega otroka: kako Božiček razdeli vsa darila v eni sami noči? Odgovor je Božičkova skrivna, z vrhunsko tehnologijo opremljena operacija, skrita pod severnim tečajem, glavno vlogo v tej zabavni pripovedi pa ima Božičkov najmlajši sin Arthur. • V petek, 25. 12., ob 6.25 na AXN.* | Tudi v videoteki DKino.

Pravzaprav ljubezen (Love Actually, 2003)

Romantična komedija ustvarjalcev uspešnic Štiri poroke in pogreb in Notting Hill vas bo s pomočjo vrhunske igralske zasedbe (Hugh Grant, Emma Thompson, Alan Rickman, Bill Nighy, Billy Bob Thornton, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson, Martin Freeman, Rowan Atkinson, Claudia Schiffer) prepričala, da je ljubezen povsod okoli vas. • V četrtek, 24. 12., ob 20. uri na FOX Movies.*

Sam doma (Home Alone, 1990)

Adventnega časa si skorajda ne moremo predstavljati brez izjemno uspešne komedije Sam doma, v kateri se iznajdljivi fantič Kevin McCallister (Macaulay Culkin) uspešno zoperstavi vlomilcema (Joe Pesci in Daniel Stern). • V četrtek, 24. 12., ob 20. uri na Planet.*

Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York, 1992)

V nadaljevanju uspešnice iz leta 1992 se deček izgubi v New Yorku, kjer ga znova zalezujeta falota iz izvirnika, med drugimi pa sreča tudi poznejšega (in za zdaj še aktualnega) predsednika ZDA Donalda Trumpa. • V petek, 25. 12., ob 20. uri na Planet.*

Grinch (Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas, 2000)

Čudaški samotar Grinch se odloči, da bo božiču enkrat za vselej naredil konec, ko pa spozna malo Cindy, se zgodi pravi praznični čudež. Film je po zgodbi Dr. Seussa režiral oskarjevec Ron Howard (Čudoviti um), naslovnega antijunaka pa je odigral Jim Carrey. • V petek, 25. 12., ob 9.55 na FOX Movies.*

Nepozabni prazniki (Nothing Like the Holidays, 2008)

Nepozabna igralska zasedba vas bo zabavala v srčni in prikupni komediji o številčni družini latinskoameriškega porekla, ki se med prazniki zbere za praznovanje božiča. • V ponedeljek, 21. 12., ob 9.45 na FOX Movies.*

Čudež na 34. ulici (Miracle on 34th Street, 1994)

V tej božični klasiki morata odvetnik in šestletna deklica dokazati, da je simpatični stari gospod Kriss Kringle (tega je upodobil legendarni Richard Attenborough), ki dela v veleblagovnici, čisto pravi Božiček. • V soboto, 26. 12., ob 21.53 na Planet.*

Pokvarjeni Božiček (Bad Santa, 2003)

Politično nekorektna črna komedija o prevarantih (Billy Bob Thornton in Tony Cox), preoblečenih v Božička in škrata, ki med božičnimi prazniki ropata trgovine, dokler jima načrtov ne prekriža osemletni fantič. Film ni primeren za otroke! • V petek, 25. 12., ob 21.04 na Planet 2.*

Božični filmi v videoteki DKino Bi si med prazniki želeli ogledati še več božičnih filmov? V videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije vas čaka izbor celovečercev za vse generacije, ki vam bodo pričarali praznično vzdušje ter vam polepšali prihajajoče dneve in večere. Ti so zbrani v začasni kategoriji Vesel božič, za podrobnejše opise filmov pa kliknite na spodnjo povezavo.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA AXN 229 DA