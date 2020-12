Igralka poustvarila kultni prizor iz filma Sam doma #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali filmsko uspešnico, ki letos praznuje že 30. rojstni dan, Sam doma. Drugi del bo na sporedu jutri, 25. decembra, ob 20. uri. Igralka Catherine O’Hara, ki je v filmu odigrala Kevinovo mamo, je poustvarila kultni prizor, ko se zave, da so Kevina pozabili doma.

V videoposnetku, ki ga je 66-letna igralka objavila na družbenem omrežju TikTok, lahko vidimo originalen izsek iz filma in poustvarjen posnetek, ki ga je igralka posnela zdaj.

Kultni prizor je iz drugega dela filma, ko se Catherinin lik zave, da so že drugič izgubili sina, medtem ko so se odpravljali na družinske počitnice. Ko spozna, kaj se jim je spet zgodilo, zakriči in nato omedli.

Igralka Catherine O’Hara je imela tudi po filmih Sam doma zelo uspešno igralsko kariero, v letu 2020 je za vlogo Moire v seriji Schitt's Creek osvojila celo emmyja za najboljšo žensko vlogo.

Sam doma bo na Planetu v četrtek, 24. decembra, ob 20. uri, Sam doma 2 pa v petek, 25. decembra, ob 20. uri. V soboto pa ne zamudite še zadnje oddaje Pri Črnem Petru v tem letu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.