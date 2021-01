To je verjetno najboljša TV-serija, ki je še ne poznate

Babilon Berlin

Premierno vsak večer med tednom, od četrtka, 14. januarja, ob 21. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 12 x 60 min. │ Foto: Beta Film

Serija Babilon Berlin je močno cenjena in med kritiki velja za "eno od najboljših serij, ki jih ne spremljate". Zgodba, prizori, igralska zasedba in glasba – prav vse je na vrhunski ravni. Zato ne preseneča, da je do zdaj serija prejela že 13 različnih nagrad in še 11 nominacij zanje.

V burnih tednih pred borznim zlomom na črni petek sta inšpektor Gereon Rath in Charlotte Ritter poklicana na prizorišče nasilne smrti igralke Betty Winter.

Medtem se Gereon le komaj spopada z zasvojenostjo z zdravili in prilagajanjem na novo družinsko življenje, Charlotte pa se bori za prepoznavnost v policijskem svetu, kjer dominirajo moški.

A po drugi strani ti težavni časi odpirajo nove priložnosti za mnoge. Ko zvočni film osvoji velike zaslone in pusti številne na stranskem tiru, pretkani Armenijec izkoristi svojo srečo kot filmski režiser.

Spet drugi se spopadejo za politično moč. Skupina Black Reichswehr ponovno združi moči za njihov naslednji poskus strmoglavljenja demokracije, in pogrebni sprevod razvpitega nacista ponudi popolno priložnost za nove spopade s komunisti.

Toda ponoči se zdi vse pozabljeno in mesto še naprej poplesuje na robu ognjenika, kot da jutri ne obstaja.

Murdochove skrivnosti

Premierno vsak večer med tednom, od ponedeljka, 4. januarja, ob 20.15. │ Sezona: 10. │ Št. epizod: 18 x 60 min. │ Foto: ITV Global

V tej sezoni se je seriji pridružila Samantha Bond (to poznamo iz serije Downton Abbey in filmov o Jamesu Bondu), vrača se tudi redna gostja Bea Santos v vlogi novinarke Louise Cherry, Crabtreejeve nove ljubezenske simpatije, v zgodbi pa se je znašel še mladi pisatelj H.P. Lovecraft.

Murdoch nadaljuje z načrti izgradnje hiše in srečnega življenja zase in svojo ženo, dr. Julio Ogden, a njemu neznano Julio bremenijo občutki krivde, ker je umorila svojo mučiteljico, psihotično Evo Pearce.

V nadaljevanju serije sta Murdoch in Julia soočena z možnostjo, da sta za zapahe poslala napačnega človeka, potem ko nova forenzična analiza nasprotuje njunim prvotnim dokazom.

Crabtree medtem nadaljuje ljubezensko razmerje z burleskno plesalko Nino Bloom, toda ko sreča predrzno časopisno novinarko Louise Cherry, se med njima razvije velika vzajemna privlačnost.

Rebecca James se na Julijino pobudo odloči za študij medicine na Medicinski fakulteti za ženske, vendar ko najdejo kolegico študentko utopljeno po domnevnem samomoru, postane prepričana, da je nekaj hudo narobe, zato prične s svojo lastno skrivno preiskavo.