Leto življenja (Life in a Year)

ZDA │ 2020 │ 103 min. │ Romantična drama R: Mitja Okorn I: Jaden Smith, Cara Delevingne, Cuba Gooding Jr., Nia Long, RZA IMDb: 5,3/10 │ Uporabniki Googla: 94 %

Daryn je ambiciozen srednješolec, čigar prihodnost je jasno zastavljena z načrtom njegovega očeta. Nato spozna samosvojo Isabelle, ki ji je ostalo le še leto dni življenja.

Da bi čim bolje izkoristila dragoceni čas, ki jima je še ostal skupaj, se Daryn zaobljubi, da bo Isabelle v preostalem letu pričaral doživetja, vredna vsega življenja.

"Zgodbo smo tako že videli, lika sta nam že poznana, zaključek nam je jasen in ostane nam le še nekaj. Uživanje v malenkostih. In to zna Okorn prikazati prisrčno in dobro. Prav to je tudi film sam, prisrčen in dober." Žiga Kastelic, Student.si

"Jokal sem. Ne večji del filma, ko sem samo začutil manjše valove čustev, vendar sem pred koncem filma jokal. Čeprav ne morem reči, da je to popoln film, je ta vsekakor dovolj dober za izposojo, morda celo za nakup." Amari Allah, Wherever I Look

Napovednik filma Leto življenja: Zanimivosti: Zvezdniška starša glavnega igralca Jadna Smitha, Will Smith in Jada Pinkett Smith, sta izvršna producenta filma.

, in , sta izvršna producenta filma. Tako Jaden Smith kot Cara Delevingne sta si za vlogi obrila svoji glavi.

sta si za vlogi obrila svoji glavi. Cuba Gooding Jr ., bi moral po prvotnih načrtih odigrati nominiranec za oskarja Terrence Howard .

., bi moral po prvotnih načrtih odigrati nominiranec za oskarja . Po besedah Chrisa Delie je njegov soigralec Cuba Gooding Jr. med snemanjem filma izvedel, da mu je umrl oče.

Namesto da bi prekinil snemanje, je igralec prosil za nekajminuten premor, da se zbere, nato pa je dokončal prizor.

Nia Long in Cuba Gooding Jr. sta bila soigralca že v hvaljeni drami Fantje iz soseščine (1991).

