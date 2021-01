Iz Rusije z ljubeznijo do filma

Prekla (Dilda/Beanpole, 2019)

Pretresljiva in čudovito posneta zgodba o dveh mladih ženskah, ki iščeta smisel in upanje v ruševinah povojnega Leningrada in se skupaj spopadata s posledicami vojne vihre. Film je prejel vodomca in nagrado za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled v Cannesu. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Nočna straža (Nochnoy dozor/Night Watch, 2004)

Izjemno uspešna akcijska srhljivka Timurja Bekmambetova temelji na istoimenskem romanu Sergeja Lukjanenka, zgodba, umeščena v Moskvo, pa spremlja večni spopad med silami svetlobe in teme. Ko se med njima poruši krhko ravnovesje, svetu grozi vojna, ki lahko pripelje do katastrofe. • V torek, 5. 1., ob 1.30 na FOX Movies.*

Leviatan (Leviafan/Leviathan, 2014)

Moralno kompleksna drama, umeščena na podeželje Putinove Rusije. Nagrada za najboljši scenarij na festivalu v Cannesu ter zlati globus in nominacija za oskarja za najboljši tujejezični film! • V videoteki DKino.

Dnevna straža (Dnevnoy dozor/Day Watch, 2006)

Moški, ki se bojuje v vojni med Svetlobo in Temo, dobi v roke sredstvo, s katerim lahko ponovno obudi življenje v Moskvi, ki jo je skoraj uničil apokaliptični dogodek. Nadaljevanje Nočne straže prav tako odlikuje kombinacija vrhunskih učinkov, izjemnih akcijskih sekvenc in prave groze. • V sredo, 6. 1., ob 1.25 na FOX Movies.*

Brez ljubezni (Neljubov/Loveless, 2017)

Ruski cineast Andrej Zvjagincev (Leviatan) svojo nepopustljivo kritiko razčlovečenja in moralnega razkroja ruske družbe tokrat alegorično prenese v polje intimnih vezi in družinske drame. Nagrada žirije v Cannesu ter nominaciji za zlati globus in oskarja za najboljši tujejezični film. • V videoteki DKino.

Ledolomilec (Ledokol/The Icebreaker, 2016)

Film katastrofe deloma temelji na resničnih dogodkih iz leta 1985 in opisuje zgodbo posadke ledolomilca, ki je bil kar 133 dni ujet v antarktičnem ledu. • V petek, 8. 1., ob 21.45 na Dom Kino.**

Kako sem preživel to poletje (Kak ja provjol etim letom, 2010)

Za zlatega berlinskega medveda nominiran psihološki triler Alekseja Popogrebskega spremlja dva posameznika, ki se znajdeta ujeta v neskončnem ledu ruske Arktike, tisoč milj od najbližje civilizacije.• V videoteki DKino.

Admiral (2008)

Eden najdražjih ruskih filmov predstavi življenjsko zgodbo admirala Kolčaka – junaka prve svetovne vojne, raziskovalca in mornariškega poveljnika, ki je imel pomembno vlogo v februarski revoluciji in ruski državljanski vojni. • V videoteki DKino.

Nostalgija (Nostalghia/Nostalgia, 1983)

Delno avtobiografski film Andreja Tarkovskega govori o ruskem poetu, ki s prevajalcem obišče Italijo zaradi raziskovanja o ruskem skladatelju iz 18. stoletja. Nominacija za zlato palmo in nagrada za najboljšo režijo v Cannesu. • V petek, 8. 1., ob 4.14 na HRT 3.**

Poštarjeve bele noči (Belje noči poštalona Alekseja Trjapicina, 2014)

Skozi oči resničnega podeželskega poštarja se odvije zgodba o pozabljeni skupnosti in izginjajočem načinu življenja v ruralnih zakotjih ruskega severa. Presunljiva, umirjena in nežno humorna mešanica dokumentarca in fikcije je veteranskemu režiserju Andreju Končalovskemu prinesla beneškega leva za najboljšo režijo. • V videoteki DKino.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA HRT 3** 707 DA Dom Kino** 735 NE

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.