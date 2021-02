Napeta bitka s časom za rešitev izginulih deklet

Vizionarski pripovedovalec David E. Kelley (Majhne laži, Zlom, Zvezde na sodišču, Praksa) predstavlja novo napeto serijo Prostrano nebo (Big Sky).

Ta temelji na romanu ameriškega avtorja C. J. Boxa The Highway (Avtocesta), izdanem leta 2013, ki govori o zasebni detektivki Cassie Dewell (Kylie Bunbury), njenem partnerju Codyju Hoytu (Ryan Phillippe) in Codyjevi ženi, nekdanji policistki Jenny Hoyt (Katheryn Winnick).

Trojica išče sestri, ki ju je na zakotni hitri cesti v Montani ugrabil tovornjakar. Ko ugotovijo, da je na tem območju izginilo še več deklet, se začne napeta bitka s časom, od izida katere so odvisna življenja pogrešanih nesrečnic.

Na sporedu od 1. februarja vsak ponedeljek ob 22. uri na programu FOX.