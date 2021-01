Zgodbe o najtemačnejšem poglavju človeške zgodovine

Ob 27. januarju, mednarodnim dnevom spomina na žrtve holokavsta, smo na malih zaslonih poiskali igrane in dokumentarne filme, ki obravnavajo holokavst in prikazujejo žrtve ter izvršitelje tega najokrutnejšega zločina proti človeštvu.

Skrito življenje (A Hidden Life, 2019)

Sloviti Terrence Malick (Tanka rdeča črta, Drevo življenja) prinaša hvaljeno, za zlato palmo nominirano zgodovinsko dramo, ki temelji na resničnih dogodkih in predstavlja posvetilo enemu od nesojenih junakov druge svetovne vojne. • V torek, 26. 11., ob 19.15 na CineStar TV Premiere 1.*

Savlov sin (Saul fia/Son of Saul, 2015)

Dosleden oris vsakdana v nacističnem koncentracijskem taborišču, ki so ga številni označili za najboljši film leta 2015. Oskar za najboljši tujejezični film in velika nagrada žirije v Cannesu! • Film je na voljo v videoteki DKino.

Schindlerjev seznam (Schindler's List, 1993)

Resnična zgodba o Oskarju Schindlerju (Liam Neeson) – nacističnem poslovnežu, kockarju in ženskarju, ki je rešil življenja več kot tisoč poljskih Judov. Mojstrovina Stevena Spielberga je prejela sedem oskarjev, med njimi tudi kipca za najboljši film leta in najboljšo režijo. • V sredo, 27. 1., ob 21. uri na HRT 2.**

Rojena v Auschwitzu (Born in Auschwitz, 2019)

Madžarsko-nemški dokumentarec predstavlja presunljivo zgodbo treh žensk različnih generacij, ki jih je zaznamovala dolga senca holokavsta – od mlade noseče judinje, ki jo je zloglasni doktor Mengele izbral za svoje poskuse, do njene hčerke in vnukinje. • V nedeljo, 24. 1., ob 22.10 na TV SLO 1.*

Mož železnega srca (The Man with the Iron Heart, 2016)

Praga leta 1942. Majhna odporniška skupina Čehov poskuša s samomorilsko nalogo doseči nemogoče – ubiti zloglasnega nacističnega guvernerja Reinharda Heydricha (Jason Clarke), esesovskega vodjo in avtorja "dokončne rešitve" židovskega vprašanja. • V videoteki DKino.

Šoa (Shoah, 1985)

Več kot deveturni dokumentarni film Shoah (hebrejska beseda za holokavst) pusti gledalca brez besed še dolgo po tem, ko se ekran zatemni. Leta 2018 umrli Francoz Claude Lanzmann je ta pretresljivi dokumentarec, v katerem spremljamo pogovore s preživelimi, pričami in izvršitelji holokavsta, snemal kar 11 let. • Prvi del: v soboto, 23. 1., ob 20.05 na HRT 3.** │ Drugi del: v soboto, 30. 1., ob 20.05 na HRT 3.**

Ida (2013)

Vizualno minimalistična in presunljivo intimna študija kompleksne vojne tematike letošnjega nominiranca za oskarja za režijo, poljaka Pawela Pawlikowskija (Hladna vojna), je prejela evropsko filmsko nagrado za najboljši film, režijo, scenarij in fotografijo ter oskarja za najboljši tujejezični film. • V videoteki DKino.

Skrivnost svobode (Das Geheimnis der Freiheit: Berthold Beitz, 2020)

Nemški biografski film o Bertholdu Beitzu, ki je rešil življenje 800 Judom. Beitz je več kot dvajset let vodil jeklarskega velikana, ki se znajde pred finančnim zlomom. Podjetje želi rešiti z novim poslovnim pristopom, pri katerem mu pomaga Golo Mann. Ta med pisanjem odkriva zgodbo Beitza med vojno. • V sredo, 27. 1., ob 20.05 na TV SLO 1.*

Operacija Anthropoid (Anthropoid, 2016)

Zgodovinski biografski triler o načrtovanju praškega atentata na zloglasnega esesovskega poveljnika Reinharda Heydricha – tretjega moža tretjega rajha in glavnega arhitekta "dokončne rešitve" judovskega vprašanja. • V torek, 26. 1., ob 23.40 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Phoenix (2014)

Iznakažena Nelly, preživela iz koncentracijskega taborišča, je po plastični operaciji obraza neprepoznavna. V opustošenem Berlinu po vojni išče svojega moža, da bi ugotovila, ali jo je prav on izdal nacistom. Triler noir s pridihom Vrtoglavice je posnel Christian Petzold, eden največjih mojstrov t. i. berlinske šole. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Schindlerjev seznam:

