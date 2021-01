Dnevi spomina na holokavst

Tematski blok: Sezona spomina na holokavst

Vsako nedeljo od 17. januarja ob 21. uri. │ Foto: ZDF

Največji genocid v človeški zgodovini je pomembna tematika, ki je ne smemo pozabiti. Zato na programu Viasat History dva tedna posvečajo raziskovanju enega najhujših grozodejstev 20. stoletja.

Pri tem bodo preučili resnico in tragično kampanjo nasilja, mučenja in pobojev, ki je terjala življenja šestih milijonov Judov.

Turški potni list (Turkish Passport)

V nedeljo, 24. januarja, ob 21. uri. │ Št. epizod: 1 x 90 min │ Foto: Blue Media

Med drugo svetovno vojno je bila Turčija nevtralna država, pa vendar je s to državo povezana malo znana in nenavadna zgodba, ki mora biti povedana.

Odkrijte pripovedi turških diplomatov, ki so pomagali reševati življenja v času druge svetovne vojne. Ta dokumentarec opisuje avanture turških diplomatov v Franciji in drugih evropskih državah. Ti so rešili življenje več deset tisočim Judom, s tem ko so jim izdali turške potne liste.

Nekega dne v Auschwitzu (Auschwitz - One Day)

V nedeljo, 31. januarja, ob 21. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: ZDF

Sedemindvajsetega januarja 1945 je Rdeča armada osvobodila koncentracijsko taborišče Auschwitz. Danes to taborišče obravnavamo kot sinonim za holokavst.

Ta dokumentarec pripoveduje zgodbo o običajnem dnevu leta 1944 v koncentracijskem taborišču Auschwitz, pripovedovana zgodba pa temelji na edinstvenem dokumentu, ki ga hranijo v spominskem centru Jad Vašem v Izraelu.