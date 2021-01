Razburljive in gledljive lekcije iz zgodovine

Nebeško kraljestvo (Kingdom of Heaven, 2005)

Epski zgodovinski spektakel Ridleyja Scotta, umeščen v obdobje križarskih vojn, pripoveduje zgodbo o mladem Francozu (Orlando Bloom), ki s pomočjo svojega očeta (Liam Neeson) odkrije, kaj v resnici pomeni biti vitez. • V torek, 12. 1., ob 7.55 na FOX Movies.*

Gladiator (2000)

Rimski general po izdajstvu postane suženj in gladiator v areni, kjer njegova slava samo še raste. Ko prispe v Rim, je trdno odločen, da bo maščeval smrt svoje žene in otrok z usmrtitvijo novega cesarja, ki mu je povzročil toliko gorja. Spektakel zgoraj omenjenega Scotta je prejel pet oskarjev, tudi za najboljši film leta in glavnega igralca (Russell Crowe). • V nedeljo, 10. 1., ob 22. uri na FOX Movies.*

Templjar (Ironclad, 2011)

James Purefoy, Brian Cox, Paul Giamatti in Kate Mara igrajo v razburljivi akcijski pustolovščini o skupini pogumnih vitezov templjarjev, ki se postavijo po robu tiranskemu angleškemu kralju Johnu. • V nedeljo, 17. 1., ob 0.25 na CineStar TV Action & Thriller.

Kralj Artur: Legenda o meču (King Artur: Legend of the Sword, 2017)

Akcijsko-domišljijski spektakel Guya Ritchia (Morilci, tatovi in dve nabriti šibrovki) prinaša svež pogled na klasično legendo o kralju Arturju in meču ekskaliburju, glavne vloge v filmu pa so odigrali Charlie Hunnam, Jude Law, Djimon Honsou in Eric Bana. • V nedeljo, 17. 1., ob 20. uri na Kanalu A.* │ Tudi v videoteki DKino.

Robin Hood: Princ tatov (Robin Hood: Prince of Thieves, 1991)

Akcijska zgodovinska pustolovščina Kevina Reynoldsa temelji na ljudski pripovedki iz 12. stoletja in pripoveduje zgodbo o angleškem izobčencu (Kevin Costner), ki se postavi po robu nottinghamskemu šerifu (Alan Rickman). V filmu igrajo še Morgan Freeman, Christian Slater in Mary Elizabeth Mastrantonio. • V soboto, 9. 1., ob 5.30 na TV 1000.*

Robin Hood (Hood, 2018)

V vojni utrjeni križar (Taron Egerton) in mavrski poveljnik (oskarjevec Jamie Foxx) združita moči v uporu proti podkupljivi in pokvarjeni angleški kroni (Ben Mendelsohn). Najnovejša, vendar prav gotovo ne zadnja hollywoodska upodobitev zgodbe o Robinu Hoodu. • V nedeljo, 17. 1., ob 19.15 na CineStar TV Premiere 1.

Ivana Orleanska (The Messenger: The Story of Joan of Arc, 1999)

V petnajstem stoletju mlado in izjemno pobožno francosko dekle doživi vizijo, zaradi katere se zave, da je njena naloga rešiti rojake izpod angleškega jarma. Epski zgodovinski spektakel je režiral francoski režiser Luc Besson (Peti Element), naslovno vlogo v filmu pa je odigrala režiserjeva tedanja žena Milla Jovovich. • V soboto, 9. 1., ob 14.55 na FOX.*

Rob Roy (1995)

Zgodovinska biografska drama o Robertu Royu MacGregorju (Liam Neeson) – škotskem junaku, ki se v 18. stoletju zoperstavi brezvestnemu angleškemu plemiču. Film je imel to nesrečo, da je prišel v kinematografe skupaj s tematsko sorodnim, a precej bolj odmevnim Pogumnim srcem Mela Gibsona. • V nedeljo, 17. 1., ob 22. uri na FOX.*

Elizabeta: Zlata doba (Elizabeth: The Golden Age, 2007)

Nadaljevanje zgodbe o kraljici Elizabeti I. (Cate Blanchett) razkrije podrobnosti groženj, ki pretijo njenemu prestolu s škotsko kraljico Marijo in kraljem Filipom II. Španskim, pa tudi njenega vse bolj intimnega razmerja s sirom Walterjem Raleighom (Clive Owen). Oskar za najboljšo kostumografijo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Apokalipto (Apocalypto, 2006)

Oskarjevec Mel Gibson nas v tem spektaklu poduči o vzrokih za propad veličastne majevske civilizacije. S pomočjo mladeniča Jaguarja, ki ga majevski bojevniki ujamejo in namenijo žrtvovanju bogovom, spoznamo nekdaj mogočno kulturo, ki so jo zanemarjanje okolja, verska obsedenost s krvavimi obredi in ustrahovanje vladarjev pripeljali na rob propada. • V petek, 15. 1., ob 23. uri na CineStar TV 1.

