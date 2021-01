Filmi, ob katerih si boste brisali solze

Na malih zaslonih smo poiskali filme, v katerih se junaki spopadajo s smrtjo in drugimi težkimi preizkušnjami, njihove ganljive zgodbe pa vas bodo prepričale v to, da boste tudi v najbolj žalostnih trenutkih imeli upanje v moč človeškega duha in cenili življenje kljub vsem preprekam, ki jih ta prinaša.

Leto življenja (Life in a Year, 2020)

Hollywoodski prvenec slovenskega režiserja Mitje Okorna o 17-letniku (Jaden Smith), ki želi umirjajočemu dekletu (Cara Delevingne) polepšati zadnje leto njenega življenja. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Grace (Getting Grace, 2017)

Najstnica Grace, ki umora za rakom, vdre v pogrebni zavod, da bi odkrila, kaj jo čaka po smrti, a naposled nauči nerodnega pogrebnega direktorja Billa, kako praznovati življenje. • V nedeljo, 17. 1., ob 8.35 na TV 1000.*

Jaz, Earl in umirajoča punca (Me and Earl and the Dying Girl, 2015)

Drama, ki je prejela nagrado žirije in občinstva na filmskem festivalu Sundance leta 2015, prinaša edinstveno, zabavno in ganljivo zgodbo o srednješolskem prijateljstvu med fantom in dekletom, pri katerem so nedavno odkrili raka. • V videoteki DKino.

Srce in duše (Heart and Souls, 1993)

Nekega usodnega dne v prometni nesreči ugasnejo štiri mlada življenja. Ob istem času na svet priveka deček Thomas in duše ponesrečencev se naselijo v njem, kjer živijo še danes, več kot dvajset let po nesreči. Odšle bodo lahko le, če jim Thomas pomaga rešiti probleme, ki jih sami zaradi prezgodnje smrti niso utegnili rešiti. • V soboto, 23. 1., ob 20. uri na FOX Life.*

Preden umrem (Now Is Good, 2012)

Dakota Fanning in Jeremy Irvine v romantični zgodbi o dekletu, ki umira za levkemijo, zato si sestavi seznam stvari, ki bi jih rada naredila, preden umre. Na vrhu seznama je izguba nedolžnosti. • V videoteki DKino.

Še vedno verjamem (I Still Believe, 2020)

Resnična zgodba o zvezdniku krščanske glasbe Jeremyju Campu in njegovi poti ljubezni in izgube, ki dokaže, da vedno obstaja upanje. Film prikazuje njegov vzpon v svetu glasbe, poroko s svojo prvo ljubeznijo in soočanjem z njeno smrtonosno boleznijo. • V videoteki DKino.

Sedem duš (Seven Pounds, 2008)

Uslužbenec davčne uprave (Will Smith) s pomočjo svojih podatkov poišče nekaj ljudi, potrebnih pomoči, in se skrajno trudi, da bi jim pomagal. Medtem se zaljubi v žensko, ki potrebuje novo srce. Šele potem, ko vsem koristi njegova velikodušnost, izvemo, kdo je bil in zakaj je tako ravnal. • V četrtek, 21. 1., ob 11.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Besede na straniščnih stenah (Words On Bathroom Walls, 2020)

Med kritiki in gledalci odlično sprejeta romantična drama o duhovitem in introspektivnem najstniku z duševno boleznijo, ki se zaljubi v sošolko, ta pa ga navdihne, da odpre svoje srce in se upre, da bi ga njegovo bolezensko stanje opredelilo. • V videoteki DKino.

V mojih nebesih (The Lovely Bones, 2009)

Oskarjevec Peter Jackson (trilogija Gospodar prstanov) prinaša priredbo knjižne uspešnice o umorjenem dekletu (Saoirse Ronan), ujetem v čudovitem, a skrivnostnem posmrtnem svetu. Ta mora izbrati med maščevanjem in željo, da bi njeni najdražji preboleli njeno smrt in živeli naprej. • V četrtek, 21. 1., ob 3.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Razglasitev vojne (La guerre est déclarée, 2011)

Življenje mlade družine se čez noč obrne na glavo, ko zdravnik staršem oznani, da je njihov sin resno bolan. Zabaven, avtobiografski in romantičen film, poln glasbe in novih vibracij, je bil v domači Franciji velika komercialna in kritiška uspešnica. • V videoteki DKino.

Videospot skladbe Ellie Goulding I Know You Care iz filma Preden umrem:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA FOX Life 212 DA TV 1000 218 DA