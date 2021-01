Na male zaslone se vrača umazano bogata Kim Cattrall

Umazano bogati (Filthy Rich) – 1. sezona

Od 1. februarja vsak ponedeljek ob 21. uri.

Južnjaška gotska komična drama govori o dveh močnih ženskah (igrata ju Kim Cattrall in Melia Kreiling), ki se pri doseganju svojih ciljev ne ozirata na sredstva.

Ko bogati direktor največje krščanske mreže umre v letalski nesreči, njegova žena in odrasli otroci izvejo, da so do njegovega premoženja upravičeni tudi njegovi odrasli nezakoniti otroci. Glava družine jih poskuša izplačati, toda novi dediči imajo drugačne načrte.

Zvestoba do groba (High Fidelity) – 1. sezona

Od 1. februarja vsak ponedeljek ob 22. uri.

Serija temelji na romanu Nicka Hornbyja in istoimenskem filmu ter prikazuje zgodbo z ženske perspektive.

Zoe Kravitz (Majhne laži, Magične živali, Pobesneli Max: Cesta besa) se nam bo predstavila v vlogi glasbenice in lastnice glasbene trgovine. Ta je obsedena s popularno kulturo in seznami ter neposredno v kamero razpravlja o svojih preteklih zvezah.

Milijon stvari (A Million Little Things) – 3. sezona

Od 3. februarja vsako sredo ob 21. uri.

Prijateljstvo ni ena velika stvar, temveč je sestavljeno iz milijona majhnih stvari. Ko navidezno popolni Jon naredi samomor, začnejo njegova družina in prijatelji sestavljati vso zgodbo.

Nobeden od Jonovih prijateljev ne živi življenja, kot bi ga želel, njegova smrt pa jih prisili, da si pobliže ogledajo svoje pretekle odločitve in ugotovijo, zakaj je ta naredil samomor.

To smo mi (This Is Us) – 5. sezona

Od 3. februarja vsako sredo ob 22. uri.

Serija scenarista in režiserja filma Ta nora ljubezen spremlja družino Pearson skozi več desetletij – od Jacka (Milo Ventimiglia) in Rebecce (Mandy Moore) kot mladih staršev v osemdesetih letih prejšnjega stoletja do njunih odraslih otrok Kevina (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) in Randalla (Sterling K. Brown).

Življenjska komična drama vam bo razkrila, kako najmanjši dogodki v našem življenju vplivajo na to, kaj postanemo, in kako povezave med nami presegajo čas, razdaljo in celo smrt.