Filmi, ki stavijo na črno

Februar je v Severni Ameriki spominski mesec temnopolte zgodovine. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali filme, v katerih nastopajo izrazito močni temnopolti liki, številni med njimi pa obravnavajo tudi boj za rasno enakopravnost in opozarjajo na različne oblike rasizma.

Zelena knjiga (Green Book, 2018)

Resnična zgodba o robatem redarju italijanskega rodu (Viggo Mortensen), ki postane šofer izobraženega temnopoltega pianista (Mahershala Ali). Komična drama Petra Farleyja je prejela oskarje za najboljši film leta, najboljšega stranskega igralca (Ali) in najboljši izvirni scenarij. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Sovraštvo, ki ga sejete (The Hate U Give, 2018)

Starr Carter (Amandla Stenberg) živi v dveh svetovih, saj stanuje v revni črnski soseski in obiskuje pretežno belsko pripravljalno šolo. Težavno ravnovesje se podre, ko je Starr priča usodnemu strelskemu obračunu … • V ponedeljek, 1. 2., ob 1.20 na HBO.* │ Tudi na HBO GO in v videoteki DKino.

Zveri južne divjine (Beasts of the Southern Wild, 2012)

Šestletna deklica Hushpuppy živi z očetom v arhaični, od sveta odrezani skupnosti v južni Louisiani. Njen oče Wink jo vzgaja v neustrašno, trpežno dekle. Pripravlja jo na čas, ko bo vesolje pokazalo zobe in njega ne bo več tam, da bi jo lahko zaščitil. Štiri nominacije za oskarja in velika nagrada žirije na festivalu Sundance. • V četrtek, 4. 2., ob 12.31 na Planet PLUS.*

Črni KKKlanovec (BlacKkKlansman, 2018)

Vizionarski režiser Spike Lee in producent Jordan Peele (Zbeži!) predstavljata neverjetno resnično zgodbo o temnopoltem policistu, ki se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uspešno infiltriral v rasistično združbo Kukluksklan. Oskar za najboljši prirejen scenarij in velika nagrada žirije v Cannesu. • V videoteki DKino.

Duhovi Mississippija (Ghosts of Mississippi, 1996)

Leta 1963 je neznani storilec hladnokrvno ustrelil temnopoltega aktivista Medgerja Eversa iz Misisipija. Čeprav so vsi dokazi govorili o tem, da je umor zagrešil belopolti rasist, ga je porota, sestavljena iz belcev, na dveh sojenjih spoznala za nedolžnega. Za dva oskarja nominirana drama se osredotoča na tretje sojenje, ki ga je izsilila Eversova vdova Myrlie. • V soboto, 6. 2., ob 23.05 na TV 1000.*

12 let suženj (12 Years a Slave, 2013)

Neverjetna resnična zgodba o svobodnem temnopoltem Američanu, ki so ga ugrabili in prodali v suženjstvo. Prejemnik oskarjev za najboljši film, prirejen scenarij in stransko žensko vlogo. • V petek, 12. 2., ob 22.50 na CineStar TV 1.

Skriti faktorji (Hidden Figures, 2016)

Navdihujoča resnična zgodba o treh temnopoltih Nasinih znanstvenicah (Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe), ki so odigrale pomembno vlogo pri programu izstrelitve prvega Američana v vesolje. Tri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta. • V videoteki DKino.

Kralji Charm Cityja (Charm City Kings, 2020)

Surova drama o odraščanju spremlja 14-letnega Mousa. Ta si najbolj od vsega želi, da bi bil član zloglasne skupine odločnih motoristov, ki poleti vlada ulicam velemesta Baltimora, to pa ga nazadnje popelje onstran poštenih in spodobnih poti. • V ponedeljek, 1. 2., ob 17.55 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Selma (2014)

Zgodovinska drama prikazuje prelomne dogodke boja temnopoltih Američanov za enakopravnost v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pod vodstvom Martina Luthra Kinga. Ta se odloči za mirno zborovanje na tradicionalnem jugu ZDA ter z množičnimi pohodi med mestoma Selma in Montgomery prikaže kruto resnico o ameriškem rasizmu. • V videoteki DKino.

Črnka v modrem (Black and Blue, 2019)

Temnopolta policijska novinka se požene v beg za življenje, potem ko je priča umoru, ki sta ga storila pokvarjena policista. Glavno vlogo v napetem akcijskem trilerju je odigrala nominiranka za oskarja Naomie Harris (Skyfall, Mesečina), v filmu pa igra tudi zvezdnik franšize Hitri in drzni Tyrese Gibson. • V nedeljo, 7. 2., ob 2.05 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Shaft (2000)

Newyorški policijski detektiv John Shaft ima vsak dan polne roke dela s podkupljivimi policisti, preprodajalci mamil in drugimi zlikovci. Tokrat spravi za rešetke razvajenega študenta, ki se po posredovanju vplivnega očeta znajde na prostosti in se zapriseže k maščevanju. • V torek, 2. 2., ob 1.20 na FOX Movies* in v petek, 12. 2., ob 21. uri na FOX.*

Shaft (2019)

Samuel L. Jackson je znova upodobil legendarnega detektiva, v najnovejšem poglavju slovite franšize o brezkompromisnem borcu proti kriminalu pa vas bodo zabavale kar tri generacije družine Shaft. • V videoteki DKino.

Jackie Brown (1997)

Tarantinova odlična predelava romana Rumov punč Elmora Leonarda spremlja stevardeso v srednjih letih (Pam Grier), ki za preprodajalca orožja (Samuel L. Jackson) čez mehiško mejo tihotapi denar. Ko jo pri tem zalotita agenta FBI, ji ponudita priložnost za sodelovanje in izhod iz neprijetnega položaja. • V ponedeljek, 8. 2., ob 13.25 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nisem tvoj zamorec (I Am Not Your Negro, 2016)

Globoko oseben, ganljiv in poetičen, a kot britev oster filmski esej, ki prikaže ZDA skozi oči ikone gibanja za pravice temnopoltih, karizmatičnega in vizionarskega Jamesa Baldwina. Zmagovalec ljubljanskega festivala dokumentarnega filma in nominiranec za oskarja za najboljši dokumentarec. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Črni KKKlanovec:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX 210│ 211 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA CineStar TV1 223 DA