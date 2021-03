Serija, ki razkriva pomen ženskega prijateljstva

Jules Wiley (Kat Dennings) je zadnjih pet let ves svoj čas posvečala izključno svojemu fantu. Potem pa jo ta nepričakovano zapusti in zdaj se mora Jules spopasti s tem, da se je oddaljila od svojih prijateljic.

Glavna junakinja serije Punčka Jules Wiley (Kat Dennings) se po propadlem romantičnem razmerju zave, kako pomembna so ženska prijateljstva. | Foto: FOX Life Zave se, kako pomembna so ženska prijateljstva, zato poskuša znova navezati stike s prijateljicama iz kolidža Madison Maxwell (Brenda Song) in Stello Cole (Shay Mitchell), spoprijatelji pa se tudi s sodelavko Izzy Levine (Esther Povitsky).

Pri snemanju serije je sodelovala avstralska superzvezdnica

Prvo sezono serije Punčka sestavlja 10 epizod, ustvarjalci na čelu s scenaristko in producentko Jordan Weiss pa so že napovedali snemanje druge sezone.

Ena od izvršnih producentk serije je sicer dvakratna nominiranka za oskarja Margot Robbie, zvezdnica filmov Volk z Wall Streeta (2013), Jaz, Tonya (2017), One so bombe (2019) in Ptice roparice (2020) pa se v seriji pojavi tudi v gostujoči vlogi.

