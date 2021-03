Neodvisne, ubijalske, radioaktivne in čudežne ženske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, smo na malih zaslonih poiskali filme, v katerih imajo osrednjo vlogo pogumne, odločne in vplivne ženske, ob njih pa bodo tudi največji šovinisti in zagovorniki patriarhata spoznali, da močnejši spol ne obstaja.

Atomska blondinka (Atomic Blonde, 2017)

Oskarjevka Charlize Theron v razburljivem akcijskem trilerju o vohunki, ki jo leta 1989 pošljejo v Berlin, da bi raziskala umor svojega kolega in pridobila izgubljeni seznam dvojnih agentov. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Ubila bom Billa – 1. in 2. del (Kill Bill: Vol. 1 & Vol. 2, 2003/2004)

V priljubljenih filmih Quentina Tarantina se elitna morilka (Uma Thurman) po petih letih kome maščuje nekdanjim sodelavcem in okrutnemu vodji skupine (David Carradine). • 1. del: v sredo, 3. 3., ob 2.25 na TV 1000.* │ 2. del: v nedeljo, 7. 3., ob 1.15 na TV 1000.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Jadralke (Maiden, 2018)

Navdihujoč dokumentarec o Tracy Edwards – ženski, ki je drzno skočila v moški zelnik in postala skiperka prve jadrnice z izključno žensko posadko na najbolj ekstremni regati sveta. • V videoteki DKino.

Proxima (2019)

Priznano znanstvenico in astronavtko Sarah (Eva Green) so izbrali za vesoljsko odpravo. Spopasti se mora z napornim urjenjem, seksizmom in mislijo, da bo za eno leto zapustila svojo hčer. • V petek, 5. 3., ob 9.45 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Radioaktivna (Radioactive, 2019)

Nominiranka za oskarja Rosamund Pike (Ni je več) v vlogi znanstvenice Marie Curie – prve dobitnice Nobelove nagrade in pionirke, ki je v znanosti poskrbela za revolucijo ter s svojimi odkritji sprožila verižno reakcijo, ki je oblikovala dvajseto stoletje in spremenila svet. • V videoteki DKino.

Franšiza Igre lakote (The Hunger Games)

Štiri razburljive upodobitve knjižne trilogije Suzanne Collins z Jennifer Lawrence v vlogi najstnice, ki se mora udeležiti iger, v katerih se 24 izbrancev – večina teh je veliko močnejših in bolj izkušenih od nje – spopade na življenje in smrt. • V nedeljo, 7. 3., od 14.35 na CineStar TV 1.*

Vdove (Widows, 2018)

Z oskarjem nagrajen režiser filma 12 let suženj Steve McQueen in pisateljica Gillian Flynn (Ni je več) predstavljata hvaljen kriminalni triler o štirih ženskah, ki morajo odplačati gangsterske dolgove svojih umrlih mož. Film odlikujejo odlična režija in scenarij ter izjemna igralska zasedba. • V videoteki DKino.

Charliejevi angelčki (Charlie's Angels, 2019)

Zvezdnica franšiz Igre lakote in Prava nota Elizabeth Banks predstavlja novo generacijo izjemno pametnih, neustrašnih in izurjenih posebnih agentk, detektivsko trojico pa so tokrat prvič upodobile Kristen Stewart, Naomi Scott in Ella Balinska. • V sredo, 3. 3., ob 3.55 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Neodvisne (Misbehaviour, 2020)

Resnična zgodba o skupini žensk, ki so leta 1970 v Londonu med prireditvijo Miss sveta vdrle na oder. V neposrednem televizijskem prenosu tekmovanja, ki ga je spremljalo več kot 100 milijonov gledalcev, so se uprle ponižujočemu patriarhatu in postavile pod vprašaj zahodni ideal lepote. • V videoteki DKino.

Tomb Rider (2018)

Oskarjevka Alicia Vikander (Dansko dekle) v novi celovečerni različici zgodbe o neustrašni raziskovalki Lari Croft, ki smo jo spoznali v istoimenski seriji videoiger in ki jo je na velikem platnu prvič upodobila Angelina Jolie. • V soboto, 6. 3., ob 20. uri na POP TV* in v četrtek, 11. 13., ob 21.45 na Kanal A.*

Skriti faktorji (Hidden Figures, 2016)

Navdihujoča resnična zgodba o treh temnopoltih Nasinih znanstvenicah, ki so odigrale pomembno vlogo pri programu izstrelitve prvega Američana v vesolje. Tri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta. • V videoteki DKino.

Alita: Bojni angel (Alita: Battle Angel, 2019)

Vizionarska filmska ustvarjalca James Cameron (Avatar) in Robert Rodriguez (Mesto greha) predstavljata epsko akcijsko ZF-pustolovščino o kiborgu ženskega spola, ki se prebudi v novem telesu brez spomina in v sebi odkrije edinstvene bojne sposobnosti. • V sredo, 3. 3., ob 9.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Čudežna ženska (Wonder Woman, 2017)

Po stripih DC Comics posneta akcijska domišljijska pustolovščina o amazonski princesi (Gal Godot), ki na bojiščih druge svetovne vojne odkrije vse svoje sposobnosti in lastno usodo. Film Patty Jenkins je v svetovnih kinih zaslužil 818 milijonov ameriških dolarjev in postal najdonosnejši celovečerec, ki ga je režirala ženska. • V videoteki DKino.

Prevarantke na Wall Streetu (Hustlers, 2019)

Po resničnih dogodkih posneta črna komična kriminalna drama o skupini striptizet, ki krade denar premožnim strankam z Wall Streeta. Jennifer Lopez je bila za igralski nastop svoje kariere nominirana za zlati globus za najboljšo igralko v stranski vlogi. • V nedeljo, 14. 3., ob 20.45 na CineStar TV Premiere 2.*

Napovednik filma Atomska blondinka:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA TV 1000 218 DA CineStar TV Premiere 2 225 DA Cinestar TV 1 223 DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA POP TV 4 │ 14 (HD) DA