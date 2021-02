ZDA │ 2020 │ 93 min. │ Akcijski triler R: Tate Taylor I: Jessica Chastain, John Malkovich, Colin Farrell, Common, Geena Davis IMDb: 5,4/10 │ Rotten Tomatoes: 17 % │ Uporabniki Googla: 72 %

Ava, poklicna morilka vladne organizacije, potuje po svetu in likvidira visoko pomembne osebe, dokler njen vodja ne izda navodila, da je prav ona naslednja tarča.

Posledično Avina kariera in njeno življenje kar naenkrat obvisita na nitki in to zaradi napačnih informacij, ki jih je prejela pri opravljanju svoje zadnje naloge.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

"Chastainova je popolnoma prepričljiva v še eni trdoživi vlogi." Boyd van Hoeij, The Hollywood Reporter

"Če bi bili akcijski in vohunski elementi izvedeni na enaki ravni kot dramske in komične izmenjava ter opažanja o vrstah ljudi, ki jih privlači to življenje, bi bila Ava morda kultna klasika." Matt Zoller Seitz, RogerEbert.com

Napovednik filma Ava: Zanimivosti: Jessica Chastain je med snemalnimi premori gostila plesne zabave in prirejala tečaje vadbe za snemalno ekipo.

je med snemalnimi premori gostila plesne zabave in prirejala tečaje vadbe za snemalno ekipo. Številni člani igralske zasedbe so v preteklosti že igrali vohune in poklicne morilce.

John Malkovich je igral morilca v trilerju Na ognjeni črti (1993) in vohuna v akcijskih komedijah Upokojeni, oboroženi, nevarni (2010) in Upokojeni, oboroženi, nevarni 2 (2013), Colin Farrell je upodobil vohuna v trilerju Rekrut (2003) in morilca v komičnem kriminalnem trilerju Morilca na kolektivca (2008), Common je tovrstne like odigral v filmih As v rokavu (2006), Iskan (2008) in John Wick 2 (2017), oskarjevka Geena Davis pa se je v akcijskem trilerju Poljub za lahko noč (1996) izkazala v vlogi poklicne morilke z amnezijo.

je igral morilca v trilerju Na ognjeni črti (1993) in vohuna v akcijskih komedijah Upokojeni, oboroženi, nevarni (2010) in Upokojeni, oboroženi, nevarni 2 (2013), je upodobil vohuna v trilerju Rekrut (2003) in morilca v komičnem kriminalnem trilerju Morilca na kolektivca (2008), je tovrstne like odigral v filmih As v rokavu (2006), Iskan (2008) in John Wick 2 (2017), oskarjevka pa se je v akcijskem trilerju Poljub za lahko noč (1996) izkazala v vlogi poklicne morilke z amnezijo.

Scenarist filma Matthew Newton bi moral film po prvotnih načrtih tudi režirati, vendar je po obtožbah o družinskem nasilju režijski stolček prepustil Tatu Taylorju. Ta je z Jessico Chastain, sicer glasno zagovornico gibanja Jaz tudi (MeToo), sodeloval že pri drami Služkinje (2011).

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: