Velika oskarjevska pustna povorka

Letošnji pust je sicer že za nami, ker pa so množične prireditve zaradi pandemije povečini odpadle, vam v TV-priporočilih predstavljamo pustno povorko, ki jo sestavljajo prejemniki oskarjev za najboljšo masko in pričesko ter najboljšo kostumografijo.

PREJEMNIKI OSKARJA ZA NAJBOLJŠO MASKO IN PRIČESKO

Charlize Theron, Margot Robbie in Nicole Kidman blestijo v odmevni biografski drami o ženskah, ki so bile žrtve spolnega nadlegovanja izvršnega direktorja televizije Fox News Rogerja Ailesa. • V torek, 16. 2., ob 21.05 na CineStar TV Premiere 1.*

Mož iz ozadja (Vice, 2018)

Neprepoznavni Christian Bale v vlogi Dicka Cheneyja, najvplivnejšega podpredsednika v zgodovini ZDA. Zlati globus za najboljšega igralca v muzikalu ali komediji in šest drugih nominacij za oskarja. • V sredo, 17. 2., ob 11.20 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Volkodlak (The Wolfman, 2010)

Oskarjevec Benicio Del Toro v tej predelavi slovite grozljivke upodablja plemiča, ki se po izginotju brata vrne na posestvo k odtujenemu očetu, med preiskavo bratovega umora pa spozna lastno grozljivo usodo, bolj strašno od smrti. • V torek, 23. 2., ob 21.05 na Planet 2.*

Star Trek (2009)

J. J. Abrams nam v preddelu slovite ZF-franšize predstavi začetna leta legendarnega kapitana Kirka (Chris Pine) – od njegove uporniške in svojeglave mladosti do zahtevnega treninga na Zvezdni akademiji. • V nedeljo, 21. 2., ob 13.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Zgodbe iz Narnije: Lev, čarovnica in omara (2005)

Spektakularna upodobitev priljubljene zgodbe slovitega C. S. Lewisa spremlja štiri mlade pustolovce, ki med 2. svetovno vojno v prostranem podeželskem dvorcu ostarelega profesorja odkrijejo skrivni prehod v pravljično deželo. • V soboto, 20. 2., ob 15.25 na FOX Movies.*

Trčeni profesor (The Nutty Professor, 1996)

Dobrosrčni znanstvenik Klump (Eddie Murphy) se zaljubi v čedno Carlo (Jada Pinkett Smith). V poskusu, da bi shujšal, iznajde zvarek, ki ga spremeni v vitkega samovšečneža Buddyja Lova … • V sredo, 17. 2., ob 20. uri na Kino.*

PREJEMNIKI OSKARJA ZA NAJBOLJŠO KOSTUMOGRAFIJO

Igralka in režiserka Greta Gerwig se po filmu Lady Bird vrača z izjemno hvaljeno priredbo priljubljene zgodbe o štirih sestrah, odločenih živeti po lastnih pravilih. • V ponedeljek, 15. 2., ob 9.45 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ustvarjalci filmov o Harryju Potterju predstavljajo domišljijsko pustolovščino o nadobudnem čarodeju (Eddie Redmayne), ki se mu življenje postavi na glavo, potem ko v New Yorku izgubi kovček z magičnimi živalmi. • V sredo, 24. 2., ob 17. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Razkošno in glasbeno obarvano upodobitev slovitega romana F. Scotta Fitzgeralda je posnel režiser uspešnic Romeo in Julija ter Moulin Rouge Baz Luhrmann, naslovnega junaka pa je upodobil Leonardo DiCaprio. • V četrtek, 25. 2., ob 17.40 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Emily Blunt v razkošni kostumski drami o prvih letih vladavine ene najbolj ljubljenih kraljic v britanski zgodovini in njeni legendarni romanci s princem Albertom. • V torek, 23. 2., ob 15.30 na CineStar TV Premiere 1.*

Po istoimenski knjižni uspešnici posneta zgodovinska romantična drama Roba Marshalla spremlja dekle iz japonske vasice, ki postane ena od najbolj cenjenih gejš. Film je prejel še oskarja za najboljšo fotografijo in umetniško režijo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Pevki, plesalki in na smrt obsojeni morilki razvijeta močno rivalstvo, medtem ko se potegujeta za publiciteto, slavo in pozornost odvetnika. Celovečerna priredba slovitega muzikala je prejela kar šest oskarjev, med njimi tudi kipec za najboljši film.• V četrtek, 25. 2., ob 15.15 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

FILMI, KI SO SLAVILI V OBEH KATEGORIJAH

V četrtem delu slovite franšize cestni bojevnik Max (Tom Hardy) združi moči s skrivnostno vladarico puščavske oaze Furioso (Charlize Theron) in skupino žensk na begu pred njihovim neusmiljenim vladarjem. Uspešnica Georga Millerja je prejela še oskarje za najboljšo filmsko montažo, scenografijo, mešanje zvoka in montažo zvoka. • V videoteki DKino.

Komedija Wesa Andersona o prigodah gospoda Gustava (Ralph Fiennes), znamenitega oskrbnika slavnega evropskega hotela, je prejela še oskarja za najboljšo scenografijo in izvirno filmsko glasbo.• V videoteki DKino.

Sklepni del epske domišljijske trilogije, ki jo je Peter Jackson posnel po knjižni predlogi J.R.R. Tolkiena, je na podelitvi oskarjev pometel s konkurenco, saj so ustvarjalci domov odnesli kar 11 kipcev, tudi tista za najboljši film leta in najboljšo režijo. • V videoteki DKino je na voljo celotna trilogija Gospodar prstanov.

Za eno najbolj znanih in slogovno izpiljenih upodobitev romana Brama Stokerja je poskrbel režiser Botra in Apokalipse danes, veliki Francis Ford Coppola, naslovno vlogo pa je odigral poznejši prejemnik oskarja Garry Oldman. • V torek, 23. 2., ob 20.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Pobesneli Max: Cesta besa:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA CineStar TV Premiere 1 225 DA