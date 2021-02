V novi zanimivi dokumentarni oddaji Vreme, ki je dvignilo prah (Weather Gone Viral) bodo ustvarjalci izpostavili najbolj ekstremne vremenske pojave, ki so jih kadarkoli posneli s kamero, in se pogovarjali s preživelimi, ki so navkljub majhnim možnostim premagali naravo.

V oddaji se bodo poklonili tudi vremenoslovcem ter njihovemu delu in novinarjem, ki poročajo o zgodbi, na koncu pa sami pristanejo v njenem središču.

Osem enournih epizod

Prvo sezono oddaje sestavlja osem 60-minutnih epizod. Te so naslovljene Neverjetno vreme, Na napačnem kraju ob napačnem času, Peklenske počitnice, Pod pritiskom, Ekstremni vremenski pojavi, Preživeli, Brez opozorila in Naporen dan v pisarni.

Na sporedu od 17. februarja vsako sredo ob 22. in 23. uri na programu National Geographic.