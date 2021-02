Grenlandija: Poslednje zatočišče (Greenland)

Producent franšize John Wick in režiser akcijske uspešnice Angel je padel Ric Roman Waugh predstavljata razburljiv spektakel o družini, ki poskuša preživeti globalno apokalipso. Glavno vlogo v tem hvaljenem filmu katastrofe je odigral Gerard Butler.

ZDA │ 2020 │ 114 min. │ Akcijski dramatičen triler R: Ric Roman Waugh I: Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn, David Denman IMDb: 6,4/10 │ Rotten Tomatoes: 77 % │ Uporabniki Googla: 89 %

Ob približevanju globalne apokalipse se družina Johna Garrityja poda na nevarno potovanje, da bi se prebila do edinega kraja, kjer ostaja nekaj upanja za rešitev in preživetje – do Grenlandije.

Med groznimi novicami o uničenih mestih in med preletavanjem kometov po nebu družina doživlja najboljše in najslabše, kar lahko ponudi človeštvo v tej vseobsegajoči paniki.

"Pretresena sem nad tem, kako je ta film dober, saj je bil na papirju videti popolnoma neumen … Presenetljivo napeto in dobro posneto." Christy Lemire, FilmWeek

"Eden od najboljših filmov katastrofe v zadnjih letih." Chris Hewitt, Empire Magazine

"Film Grenlandija vas bo razjezil. In ne morem ga dovolj priporočiti." Barry HertzGlobe and Mail

Napovednik filma Grenlandija: Poslednje zatočišče: Zanimivosti: Komet v filmu je poimenovan Clarke. To je posvetilo slovitemu avtorju ZF-romana 2001: Vesoljska odiseja (1968), pokojnemu Arthurju C. Clarku .



. Po prvotnih načrtih bi moral film režirati Neill Blomkamp (Okrožje 9, Elizij), glavno vlogo v celovečercu pa bi moral odigrati Chris Evans (Stotnik Amerika), vendar sta zaradi prekrivajočih se urnikov oba od projekta odstopila. Blomkampa je zamenjal Ric Roman Waugh , Evansa pa Gerard Butler .

(Okrožje 9, Elizij), glavno vlogo v celovečercu pa bi moral odigrati (Stotnik Amerika), vendar sta zaradi prekrivajočih se urnikov oba od projekta odstopila. Blomkampa je zamenjal , Evansa pa . Režiser Ric Roman Waugh in igralec Gerard Butler sta pred tem sodelovala pri snemanju akcijskega trilerja Angel je padel (2019).

