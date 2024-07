Škotskega zvezdnika, ki velja za nepopravljivega lomilca src, so ujeli v družbi seksi manekenke.

Igralec Gerard Butler ni več samski, paparaci so ga namreč ujeli v družbi 25 let mlajše manekenke Penny Lane, ki je zaslovela predvsem s poziranjem v kopalkah.

Štiriinpetdesetletnega igralca in 29-letno manekenko so opazili v mondeni londonski soseski Primrose Hill, kjer sta se odlično razpoložena sprehajala, nato pa sedla v lokalni pub in si privoščila pijačo.

Trdi, da so ji prsi zrasle zaradi hormonov

Penny Lane je letos s svojimi oblinami krasila naslovnico revije Sports Illustrated, sicer pa se z manekenstvom ukvarja že od 16. leta. Čeprav je imela, sodeč po fotografijah, na začetku kariere opazno manjše prsi kot zdaj, zanika, da bi si jih dala kirurško povečati. "Moje telo je povsem naravno, gre le za hormone," je izjavila.

Penny Lane na letošnji modni reviji Sports Illustrated Foto: Guliverimage

Gerarda Butlerja medtem tako v Evropi kot v Hollywoodu spremlja sloves lomilca src. Z njim so se zapletle zvezdnice, kot so Jennifer Aniston, Jessica Biel in Naomi Campbell, njegova zadnja resnejša zveza pa je bila z oblikovalko Morgan Brown, s katero se je razšel leta 2021.