Ste vedeli, zakaj ta škotski zvezdnik sovraži druženja na rdeči preprogi?

Triler Izginotje (Keepers) je bil posnet po resničnih dogodkih, ki so znani kot skrivnost Flannanskega otočja. Gre za največjo uganko v škotski zgodovini, ki je strokovnjaki do danes še niso povsem razvozlali. Film so snemali na Škotskem, v domovini igralca Gerarda Butlerja. Igralec, ki sicer živi v Združenih državah Amerike, se je veselil vrnitve domov, razkril pa, da je bil pred tem tudi malo živčen.

"Moj škotski naglas po vseh letih življenja v ZDA ni več tako izrazit, česar pa Škoti ne slišijo radi. Posledično sem moral na letalu vaditi svoj naglas, da bi zakril njegovo neizrazitost." Ne glede na to je igralec priznal, da je izjemno užival med snemanjem v domovini in da je prepričan, da jim je uspelo posneti fantastičen film.

Škotski igralec sovraži druženja na rdeči preprogi. Foto: Printscreen The Scottish Sun Vsak film pa od igralcev zahteva predstavitev in posledično dogodke na rdeči preprogi. Gerard Butler je priznal, da to prezira iz dna srca. Rokovanje na rdeči preprogi se mu zdi namreč izredno neokusno, saj se po njegovem mnenju s tem samo prenašajo mikrobi. Igralec je to podrobneje pojasnil: "Rokovati se moram s toliko oboževalci in znanci, da se mi roke začnejo prav lepiti. Vsakič, ko si jih na takem dogodku umijem, voda spremeni barvo."

Škotski zvezdnik je sicer zatrdil, da nima obsesivno-kompulzivne motnje, ob tem pa pojasnil, od kod izvira njegova želja po tem, da po svetu hodi s čistimi rokami: "Vsakič, ko sem se v otroštvu odpravil na nogometno tekmo, sem si prej vedno umil roke. Bil sem namreč prepričan, da si samo čist človek zasluži srečo, saj je poskrbel zase. Morda se sliši neumno, ampak to navado sem ohranil vse do danes. Roke si umijem pred vsakim pomembnejšim dogodkom, ko me premaguje trema.”

Triler Izginotje (Keepers) si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 19.45. Ne zamudite pa tudi vojne drame Dežela tigrov (Tigerland), ki sledi ob 22.10. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.