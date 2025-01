Gerard Butler in O’Shea Jackson Jr. sta se vrnila na velika platna kot detektiv Big Nick O’Brien in mojster tatvine Donnie Wilson v filmu Roparsko gnezdo 2: Pantera, nadaljevanju akcijske uspešnice iz leta 2018. Tokrat so stave še višje, saj sovražniki postanejo zavezniki, visoka napetost, humor in povezanost med Nickom in Donniejem pa dosegajo nove višine, ko združita moči pri načrtovanju velikega ropa na največji svetovni borzi diamantov.