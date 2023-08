V Sredozemlju zbrana smetana svetovnih zvezdnikov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilska pevka Anitta je zamenjala dopustniško okolje in se s hrvaškega Hvara odpravila na grški Mikonos.

Brazilska pevka Anitta je zamenjala dopustniško okolje in se s hrvaškega Hvara odpravila na grški Mikonos. Foto: Profimedia

Nekateri svetovno znani zvezdniki so si za kraj svojega dopustovanja izbrali sosednjo Hrvaško, ki velja za eno najpriljubljenejših destinacij. Poleg nje zvezdniki najraje zahajajo tudi v umetniško in zgodovinsko bogato ter s prepoznavnimi okusi prepojeno Italijo in vročo Grčijo.

Priljubljena 30-letna brazilska pevka Anitta, katere pravo ime je Larissa de Macedo Machado, si je letos med drugim za kraj svojega dopustovanja izbrala otok Hvar, kjer se je sončila in kopala, je poročal 24sata. Pevka je priljubljena predvsem v svoji matični državi Braziliji, svetovno prepoznavna pa je postala leta 2013 s pesmijo Show das Poderosas. Tako kot mnoge latinskoameriške zvezde se tudi Anitta v svojih videospotih in na nastopih ne boji pokazati svojih oblin. V nastope vključuje tudi veliko plesnih elementov, kar je značilno za Brazilce, ki veljajo predvsem za nogometni in plesni narod.

Brazilka Anitta uživa v skupnih trenutkih s svojim novim izbrancem, Italijanom Simonejem Susinnom. Foto: Profimedia

Atraktivna Brazilka Anitta Hrvaško zamenjala za Grčijo

Poleg plesnega talenta je Anitta tako kot večina brazilskega prebivalstva zelo spretna z nogometno žogo. Na Instagramu pevki sledi 64,5 milijona ljudi.

Nekateri se Anitte spominjajo tudi po aferi, ki jo je imela z nogometnim zvezdnikom Neymarjem Jr., ko je bil ta še v zvezi z zdaj že nekdanjim dekletom Bruno Marquezine.

"Mislim, da je največji del mojega uspeha moja predanost, ne moj talent. Mislim, da nimam najboljšega glasu. Prav tako mislim, da moj videz ni najboljši, zahvaljujoč plastičnim operacijam sem videti dobro, vendar nisem mis Amerike. Sem le delavna oseba," je v intervjuju za Billboard povedala Anitta.

Trenutno so Anitto ujeli na grškem otoku Mikonos, kjer uživa v sončnih žarkih v družbi novega fanta, italijanskega igralca Simoneja Susinna in prijateljev. Simone Susinna je najbolj znan po svoji vlogi v poljski filmski uspešnici 365, ki je močno erotično obarvan.

Z izbrancem in prijatelji uživa na grškem otoku Mikonos. Foto: Profimedia

Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas uživata v italijanskem okolju

Izjemno složna zakonca in eden najpriljubljenejših hollywoodskih parov Catherine Zeta-Jones in njen mož Michael Douglas te dni na jahti v družbi ožjih prijateljev dopustujeta v okolici italijanskega mesta Portofino.

Catherine Zeta-Jones in njen mož Michael Douglas uživata v Italiji. Foto: Profimedia

Slavna igralca so fotografi ujeli tudi v nekaj intimnih trenutkih, ko sta si dolgoletna zakonca izmenjevala nežnosti. Skupaj s prijatelji sta si na ladji privoščila tudi kosilo, ob tem pa so bili vsi vidno dobro razpoloženi.

Dvakratni dobitnik oskarja Michael Douglas je s Catherine poročen od leta 2000, skupaj imata tudi dva otroka, 22- letnega sina Dylana in 20-letno hčerko Carys. Michael ima iz prejšnjega razmerja z Diandro Luker še 44-letnega sina Camerona.

Na jahti so si privoščili tudi skupni obrok. Foto: Profimedia

Gerard Butler dopustuje z igralskimi kolegi

Igralec Gerard Butler si je oddih privoščil na italijanski obali. Za kraj, kjer se sprošča ob dobri hrani in v družbi prijateljev, med drugim igralcem Oliverjem Trevenom, si je izbral Forte dei Marmi v Italiji. Fotografi so ga v objektiv ujeli na kosilu na plaži AlpeMare.

Igralec Oliver Treven in Gerard Butler s še enim prijateljem obedujeta v italijanski restavraciji. Foto: Profimedia

Pred dobrim tednom so Gerarda Butlerja opazili v Milanu, kjer si je z igralcem Johnom Travolto privoščil večerjo v restavraciji La Briciola. Večerja pa je imela tudi poslovni namen, saj sta se jima na njej pridružila tudi Michela in Franco Uzzeni, ustanovitelja in lastnika podjetja U-POWER, svetovno najbolj znanega italijanskega proizvajalca zaščitne obutve in delovnih oblačil. Igralca bosta namreč združila moči pri ustvarjanju nove reklame za omenjeno znamko.

Igralski dvojec Gerard Butler in John Travolta v družbi Michele in Franca Uzzenija, ustanoviteljev in lastnikov podjetja U-POWER. Foto: Profimedia

Ivana Knoll s prijatelji uživa v Grčiji. Foto: Profimedia

Ena izmed najbolj prepoznanih navijačic, ki so jih lani na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju v objektiv ujele kamere, je zagotovo 30-letna hrvaška manekenka Ivana Knöll oziroma Knoll Doll, ki si je dopustniški oddih s prijatelji privoščila na grškem otoku Mikonos. Tam se je srečala tudi z nekdanjim košarkarskim superzvezdnikom Shaquillom O'Nealom, kar je objavila tudi na družbenih omrežjih.

Nekateri izmed oboževalcev so Knoll Doll označili za najbolj vročo navijačico svetovnega nogometnega prvenstva 2022 v Katarju, njena priljubljenost pa se povečuje iz dneva v dan. Na Instagramu ji trenutno sledi 3,3 milijona ljudi. Foto: Profimedia

Kanye West dopustuje v italijanskem mestu Romea in Julije

Večkratni dobitnik nagrade grammy, ameriški raper Kanye West je z izborom oblačil spet pokazal svoj nenavaden modni okus. Oblečen je bil v črno majico, glavo pa si je pokril kar s puloverjem. Zvezdnika so opazili v italijanskem mestu Verona, ki velja tudi za mesto ljubezni in kraj slovite ljubezenske pripovedi Williama Shakespearea z naslovom Romeo in Julija.

46-letni West v italijanskem mestu dopustuje s svojo 28-letno ženo Bianco Censori.

Kanye West z umetniškim okusom pri izboru oblačilih pogosto preseneti. Foto: Profimedia

