To je razlog, zakaj je zvezdnik jedel surovega piščanca med snemanjem filmske uspešnice

Zgodba Roparskega gnezda spremlja legendarno ekipo bančnih roparjev. Ti načrtujejo velik rop zveznih rezerv v Los Angelesu, ki ga želijo elitnim policijskim enotam speljati tik pred nosom. Akcijski film se osredotoča na življenje roparjev, pa tudi na življenja policijskih enot Los Angelesa.

V vlogi Big Nicka vidimo filmskega zvezdnika Gerarda Butlerja, ki je razkril zanimivo zgodbo o tem, kako se je vživel v svoj lik. Med pripravami se je z režiserjem Gudegastom namreč tako zatopil v pogovor o svojem liku, da je nevede jedel surovega piščanca.

"Ko sva se usedla, je rekel, da se morava pogovoriti o liku Big Nicku. O tem, kdo je. Držal sem kozarec in rekel mi je, da tako drži kozarec tudi Big Nick. Med pogovorom sem jedel neko hrano, jo požiral in se spraševal, kaj je to. Bila je zanimiva, nekoliko mehka in kašasta. Mislil sem, da je riba. Pojedel sem približno štiri velike kose, medtem ko je režiser opisoval, kako živalski lik je Big Nick. Potem me je začudeno vprašal, kaj počnem, ker je bil surov piščanec. Nato me je pogledal in rekel: 'To je ta prekleti Big Nick! Popoln je."'

A namesto da bi vsako jutro jedel surovega piščanca, da bi se vživel v lik Big Nicka, je bilo za Gerarda Butlerja dovolj, da je imel kozjo bradico in nosil določena oblačila.

"Ko imaš kozjo bradico in si oblečeš ta oblačila, se spremeniš v žival. Počutiš se kot popolna žival. Preobraziš se v drugo vrsto bitja. Sčasoma se zliješ z likom in ne razmišljaš o tem. Ti si preprosto ta tip," je med drugim razložil igralec.

Kriminalna drama Roparsko gnezdo (Den of Thieves) bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

