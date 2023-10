Tanja Kocman se na Planet vrača z novo oddajo

"V oddaji bomo spoznavali zgodbe različnih kužkov, ki so bile na eni točki žal vse prej kot srečne. Potem pa je v njihovo življenje stopil človek s srcem na pravem mestu. Kaj to pomeni za psa, kako se spremeni in kako se ob takem psu spremeni tudi človek, boste lahko videli v tej oddaji. Torej, veliko bo čustev, vmes pa boste našli tudi ogromno koristnih nasvetov – od receptov za pasje obroke do varne vožnje," nam je bistvo oddaje v nekaj stavkih orisala voditeljica oddaje Pasja sreča Tanja Kocman, ki je od nekdaj velika ljubiteljica psov. "Očarali so me ravno s tem, da vedno znova zaupajo v nas in da preprosto ne obupajo."

Med tistimi, ki bodo s Tanjo v oddaji delili svojo zgodbo z rešenimi štirinožnimi prijatelji, bodo tudi nekateri znani Slovenci. "Med drugim se bosta v oddajah pojavila tudi oblikovalka Urša Drofenik in pevec Tim Kores - Kori. Vsi ljudje, ki so del oddaje, so izjemni ljubitelji psov, tudi Urša in Kori nista izjema. In to vam bomo z veseljem pokazali tudi v oddajah," nam je razkrila Tanja.

Tudi Tanja je svojega pasjega ljubljenčka posvojila iz zavetišča, zato ji zgodbe rešenčkov še toliko bolj sežejo do srca. Njenega Čarlija bomo lahko spoznali v čisto prvi oddaji, ki bo na sporedu to soboto.

"Moj Čarli je glavna zvezda prve oddaje, njegov lep smrček je tudi na logotipu. Z mano žal ni potoval po Sloveniji, da bi obiskal preostale kužke, ker je že seniorček in ne želim, da je v stresu, v srcu pa je bil vedno z mano."

Oddaja bo lastnikom psov ponudila veliko koristnih nasvetov. V vsaki oddaji se bomo pogovarjali z veterinarko, pokazali vam bomo, kako vašim ljubljenčkom pripraviti slasten in kakovosten obrok, podali nekaj namigov, kako urediti bivalni prostor za lažje sobivanje z vašim kosmatincem, govorili bomo tudi o pravilnem in varnem prevažanju vaših psov. Na koncu vsake oddaje bomo spoznali kužke iz Zavetišča Ljubljana, ki si želijo novega in toplega doma. Morda ga bodo našli ravno pri vas.

Voditeljica Tanja Kocman je priznala, da se je med snemanjem oddaje Pasja sreč naučila marsikaj novega in koristnega o človekovih najboljših prijateljih. "Od pravih sestavin za kuhanje do pravega načina prevoza. Predvsem pa kot največjo izkušnjo jemljem to, da sem imela čast spoznati vse te kosmatince, ki so vsak po svoje iz neke tragične zgodbe prešli v novo, lepo življenje, kjer zdaj uživajo tako, kot morajo – kot člani družine."

Oddaja Pasja sreča z voditeljico Tanjo Kocman bo prvič na sporedu v soboto, 14. oktobra, ob 16.25 na Planetu.

