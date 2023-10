Obiskali smo indijski par, ki si je v Sloveniji ustvaril dom #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri, smo obiskali indijski par, ki si je v Sloveniji ustvaril dom. Oba živita po načelih ajurvede in zelo rada kuhata po ajurvedskih receptih. Z njima pa smo poklepetali tudi o indijskih serijah, ki navdušujejo slovenske gledalce.

Ajurvedski svetovalec dr. Višnu Prasad in dr. Lakšmi Ravindranath sta novinarki Meti Črne med pogovorom in pripravo kičrija, ta velja v Indiji za superživilo, razkrila, kako sta prišla v Slovenijo.

"V ustanovi, kjer sva pet let in pol študirala ajurvedsko medicino, smo imeli skupino, kjer je bila izražena želja, da bi prednosti ajurvede dosegle vsakogar. Ajurvedske podružnice so po vsem svetu, tudi sam sem delal v 14 različnih državah, preden smo se ustalili v Sloveniji. Tukaj imamo čudovito ekipo, veliko ljudi se veseli avtentične ajurvede in tukaj smo, da predamo dobrine ajurvede čisto vsakemu," je povedal dr. Višnu Prasad.

Indijsko kulturo so Slovencem nekoliko približale tudi televizijske serije, ki so jih slovenski gledalci zelo dobro sprejeli. Serija Polsestri, ki jo od ponedeljka do petka ob 15. uri spremljate na Planetu, je bila tudi v Indiji velika uspešnica. "Ko sem bila mlajša in še nisem bila na faksu, nisem se še ukvarjala z ajurvedo, je bila to družinska nadaljevanka, vsi smo jo gledali," je o seriji med drugim povedala dr. Lakšmi Ravindranath. Več v zgornjem videu.

