Za takega sommelierja verjetno še niste slišali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tem tednu oddaje Večerja za 5: na deželi se bomo potepali po Kamniku in okolici. Kot prvi bo danes ob 21. uri svoje kuharske veščine pokazal 42-letni Boštjan, ki se je v Koreji šolal za sommelierja. Ampak ne za vinskega, kot bi vsi lahko sklepali.

Boštjan iz Tunjic je o sebi povedal, da ima zelo rad naravo, vse, kar je zeleno, in predvsem vodo. "Zato sem tudi vodni sommelier. V Koreji sem se šolal za ta izpit," je povedal in dodal, da sta bila s prijateljem Markom prva v Sloveniji s tem znanjem, ki ga zdaj uspešno predajata naprej.

"Vsi poznamo vinskega sommelierja, poznamo še pivske sommelierje in take za žganje. Poanta tega je, da lahko ljudem predstaviš, kaj voda sploh je, kakšen pomen ima za življenje, na splošno za naše zdravje, kakšne vrste vode poznamo glede na izvir, od kod prihajajo. Veliko stvari je," je razložil in razkril še, da je mogoče vodo podobno kot vino ponuditi k določenim jedem.

"Nianse sicer niso tako močne, ampak je z različnimi jedmi mogoče kombinirati različne tipe vode," je razložil. Več v zgornjem videu.

Ali bo svoje znanje o vodi predstavil tudi svojim gostom, izveste v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu seli v Kamnik z okolico. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.